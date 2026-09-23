Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm)
Уличная IP-камера Hikvision DS-2CD2183G2-IS с купольным корпусом обладает широким углом обзора для удобной охраны больших объектов. Улучшенная матрица 8 Мп и фиксированный объектив снимают четкое видео с предельным разрешением 3840x2160 dpi и сохранением четкости при сжатии файлов. Система дополнена ИК-подсветкой, улучшающей качество ночной съемки. Проводной прибор Hikvision DS-2CD2183G2-IS обладает поддержкой подключения PoE, входом/выходом аудио и стандартным сетевым разъемом RJ45. Камера отслеживает движение и фильтрует ложные сигналы, настраивается под распознавание людей и машин, легко подключается к тревожной кнопке. Система дополнена детектором лиц, функциями антисаботажа и обнаружения пересечения линии, технологиями улучшения качества Anti-Flicker и Heartbeat. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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