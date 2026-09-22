Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(B)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(B)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(B)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727855
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(B)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый

HiWatch — это уличная камера видеонаблюдения, созданная для круглосуточного контроля и надежной защиты. Купольная конструкция и стильный белый корпус гармонично впишутся в любую архитектуру, а высокая степень защиты IP67 гарантирует стабильную работу камеры даже в ливень, снег или пыль. Благодаря микрофону вы получаете не только видео, но и чёткий звук — изучайте детали происходящего. Двухмегапиксельная матрица обеспечивает чёткое изображение, а функция день/ночь и цифровой WDR позволяют видеть детали независимо от освещения. Поддержка microSD-карт объёмом до 256 ГБ избавит от постоянного копирования материалов: все записи хранятся локально. Камера легко интегрируется в сеть через порт RJ-45 и питается по технологии PoE — прокладывать отдельный провод питания не потребуется. Температурный диапазон от -30 до +60 °С позволяет использовать HiWatch даже в суровых условиях. Надежное видеонаблюдение в любую погоду и в любое время суток!

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(B)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
HiWatch — это уличная камера видеонаблюдения, созданная для круглосуточного контроля и надежной защиты. Купольная конструкция и стильный белый корпус гармонично впишутся в любую архитектуру, а высокая степень защиты IP67 гарантирует стабильную работу камеры даже в ливень, снег или пыль. Благодаря микрофону вы получаете не только видео, но и чёткий звук — изучайте детали происходящего. Двухмегапиксельная матрица обеспечивает чёткое изображение, а функция день/ночь и цифровой WDR позволяют видеть детали независимо от освещения. Поддержка microSD-карт объёмом до 256 ГБ избавит от постоянного копирования материалов: все записи хранятся локально. Камера легко интегрируется в сеть через порт RJ-45 и питается по технологии PoE — прокладывать отдельный провод питания не потребуется. Температурный диапазон от -30 до +60 °С позволяет использовать HiWatch даже в суровых условиях. Надежное видеонаблюдение в любую погоду и в любое время суток!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(B)(4mm) 4-4мм цв. корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...