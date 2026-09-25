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Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B купить с доставкой в Москве
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Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B

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Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 1
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 2
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 3
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 4
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 5
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 6
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 7
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 8
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 9
Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
ИК подсветка
до 20 м
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
нет
Питание PoE
Да
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 1
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 2
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 3
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 4
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 5
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 6
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 7
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 8
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 9
  • Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 340 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732121
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B
11 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
ИК подсветка
до 20 м
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B

Видеокамера Ubiquiti — это надежное и функциональное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для установки внутри помещений. Камера выполнена в элегантном черном цвете и оснащена высококачественной матрицей с разрешением 4 мегапикселя, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Одним из ключевых преимуществ этой модели является поддержка питания по технологии PoE, что упрощает процесс установки и минимизирует количество необходимых кабелей. Наличие порта RJ-45 и встроенного Wi-Fi позволяет интегрировать камеру в различные сети и обеспечивает гибкость в подключении. Купольная конструкция корпуса делает камеру компактной и практически незаметной, что является важным фактором для видеонаблюдения в офисах, домах или других помещениях. Вес камеры составляет всего 1 кг, что облегчает процесс монтажа и настройку устройства. Для работы в условиях различной освещенности камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 20 метров. Это гарантирует надежное видеонаблюдение даже в темное время суток. Рабочая температура устройства в диапазоне от -20 до +45 °C позволяет использовать камеру в различных климатических условиях. Видеокамера Ubiquiti — это отличный выбор для тех, кто ищет качественное и многофункциональное решение для внутреннего видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
ИК подсветка
до 20 м
Функция день/ночь
Да
Место установки
Внутри помещений
Тип корпуса
купольная
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
нет
Развернуть
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Ubiquiti — это надежное и функциональное устройство для видеонаблюдения, идеально подходящее для установки внутри помещений. Камера выполнена в элегантном черном цвете и оснащена высококачественной матрицей с разрешением 4 мегапикселя, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Одним из ключевых преимуществ этой модели является поддержка питания по технологии PoE, что упрощает процесс установки и минимизирует количество необходимых кабелей. Наличие порта RJ-45 и встроенного Wi-Fi позволяет интегрировать камеру в различные сети и обеспечивает гибкость в подключении. Купольная конструкция корпуса делает камеру компактной и практически незаметной, что является важным фактором для видеонаблюдения в офисах, домах или других помещениях. Вес камеры составляет всего 1 кг, что облегчает процесс монтажа и настройку устройства. Для работы в условиях различной освещенности камера поддерживает функцию день/ночь и оснащена инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 20 метров. Это гарантирует надежное видеонаблюдение даже в темное время суток. Рабочая температура устройства в диапазоне от -20 до +45 °C позволяет использовать камеру в различных климатических условиях. Видеокамера Ubiquiti — это отличный выбор для тех, кто ищет качественное и многофункциональное решение для внутреннего видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, черный UBIQUITI UVC-G5-Dome-Ultra-B - по цене 11340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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