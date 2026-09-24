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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/S/2.8mm/V5.0 купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/S/2.8mm/V5.0

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/S/2.8mm/V5.0 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/S/2.8mm/V5.0 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/S/2.8mm/V5.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/S/2.8mm/V5.0 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/S/2.8mm/V5.0 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/S/2.8mm/V5.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697861
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
14х14х12
Вес, г.
610

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/S/2.8mm/V5.0

Купольная антивандальная IP-камера для улицы Lite-серии Tiandy разрешение 2 Мп с объективом 2.8 мм со встроенным микрофоном и Smart ИК-подсветкой до 50 И LED 15 метров. Корпус камеры выполнен из металла. Детекция Человек/ТС, Пересечениие линии, входв зону. Работает в температурном режиме от -40? до 60?. Питание 12В и по PoE. Слот для карты памяти объемом до 512Гб. Степень защиты IP66.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/S/2.8mm/V5.0




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Купольная антивандальная IP-камера для улицы Lite-серии Tiandy разрешение 2 Мп с объективом 2.8 мм со встроенным микрофоном и Smart ИК-подсветкой до 50 И LED 15 метров. Корпус камеры выполнен из металла. Детекция Человек/ТС, Пересечениие линии, входв зону. Работает в температурном режиме от -40? до 60?. Питание 12В и по PoE. Слот для карты памяти объемом до 512Гб. Степень защиты IP66.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35KS Spec:I3/E/Y/S/2.8mm/V5.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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