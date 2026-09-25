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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв. купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв.

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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3072x1728 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727890
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3072x1728 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
700

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв.

Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долговечность. Благодаря цилиндрическому корпусу белого цвета и совокупности продуманных технических характеристик, эта камера станет незаменимой частью вашей системы безопасности. Камера оснащена высококачественной матрицей с разрешением 5 МПикс., что позволяет получать четкое изображение с разрешением 3072x1728 пикселей. Функция день/ночь гарантирует превосходное качество съемки в любых условиях освещения, а ИК-подсветка расширяет возможности камеры в темное время суток. С степенью защиты IP67, данная модель устойчива к пыли и влаге, что делает её идеальной для размещения на улице. Камера выдерживает экстремальные температурные условия в диапазоне от -40 до +65 °С, обеспечивая стабильную работу в различных климатических условиях. Удобство подключения обеспечивается наличием порта RJ-45 и поддержкой питания по технологии PoE, что упрощает процесс установки и эксплуатации. Для хранения данных в камере предусмотрена поддержка карт памяти microSD с максимальным объемом до 512 ГБ, что позволяет длительное время записывать и хранить видеоматериалы. Видеокамера Tiandy сочетает в себе современные технологии и надёжную конструкцию, обеспечивая эффективную защиту вашего объекта на протяжении всего дня.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв.




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3072x1728 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долговечность. Благодаря цилиндрическому корпусу белого цвета и совокупности продуманных технических характеристик, эта камера станет незаменимой частью вашей системы безопасности. Камера оснащена высококачественной матрицей с разрешением 5 МПикс., что позволяет получать четкое изображение с разрешением 3072x1728 пикселей. Функция день/ночь гарантирует превосходное качество съемки в любых условиях освещения, а ИК-подсветка расширяет возможности камеры в темное время суток. С степенью защиты IP67, данная модель устойчива к пыли и влаге, что делает её идеальной для размещения на улице. Камера выдерживает экстремальные температурные условия в диапазоне от -40 до +65 °С, обеспечивая стабильную работу в различных климатических условиях. Удобство подключения обеспечивается наличием порта RJ-45 и поддержкой питания по технологии PoE, что упрощает процесс установки и эксплуатации. Для хранения данных в камере предусмотрена поддержка карт памяти microSD с максимальным объемом до 512 ГБ, что позволяет длительное время записывать и хранить видеоматериалы. Видеокамера Tiandy сочетает в себе современные технологии и надёжную конструкцию, обеспечивая эффективную защиту вашего объекта на протяжении всего дня.
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Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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