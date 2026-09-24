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Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8

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Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 1
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 2
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 3
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 4
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 5
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 6
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 7
Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675731
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
500

Описание товара Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8

IP-камера Trassir TR-D3121IR2 V6 – модель для охраны различных частных и общественных объектов. В ее основе применяется CMOS-матрица с разрешением 2 Мп, которая вместе с производительным видеочипом обеспечит качественное изображение. С помощью встроенного микрофона камера также может записывать звук. Объектив камеры обладает небольшим фокусным расстоянием, за счет которого отличается широкими углами обзора, позволяя удобно следить сразу за всей территорией. Высокая светосила оптики в паре с мощной ИК-подсветкой обеспечит разборчивую картину в темноте. Благодаря поддержке функции детекции движений охрана объектов будет особенно эффективной – при обнаружении активности в поле зрения камера может включить тревогу или передать сигнал на пульт управления. IP-камера Trassir TR-D3121IR2 V6 выполнена в прочном корпусе цилиндрического типа и может использоваться на улице в любую погоду. Продуманная конструкция вместе с простым подключением обеспечит быстрый ввод модели в эксплуатацию, а интуитивный веб-интерфейс сделает наблюдение удобным не только с ПК, но и со смартфона.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Trassir TR-D3121IR2 v6 (B) 2.8




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера Trassir TR-D3121IR2 V6 – модель для охраны различных частных и общественных объектов. В ее основе применяется CMOS-матрица с разрешением 2 Мп, которая вместе с производительным видеочипом обеспечит качественное изображение. С помощью встроенного микрофона камера также может записывать звук. Объектив камеры обладает небольшим фокусным расстоянием, за счет которого отличается широкими углами обзора, позволяя удобно следить сразу за всей территорией. Высокая светосила оптики в паре с мощной ИК-подсветкой обеспечит разборчивую картину в темноте. Благодаря поддержке функции детекции движений охрана объектов будет особенно эффективной – при обнаружении активности в поле зрения камера может включить тревогу или передать сигнал на пульт управления. IP-камера Trassir TR-D3121IR2 V6 выполнена в прочном корпусе цилиндрического типа и может использоваться на улице в любую погоду. Продуманная конструкция вместе с простым подключением обеспечит быстрый ввод модели в эксплуатацию, а интуитивный веб-интерфейс сделает наблюдение удобным не только с ПК, но и со смартфона.
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