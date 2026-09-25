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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/M/2.8mm/V4.2

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
серебристый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728512
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
серебристый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х11
Вес, г.
650

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/M/2.8mm/V4.2

Видеокамера Tiandy — это надежное и высокотехнологичное устройство, предназначенное для обеспечения безопасности и контроля на улице в любых погодных условиях. Эта купольная камера, выполненная в элегантном серебристом корпусе, обладает степенью защиты IP66, что гарантирует ее устойчивость к пыли и влаге, делая ее идеальной для уличной установки. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, позволяющей получать изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Современная технология цифрового широкого динамического диапазона (WDR) обеспечивает высокое качество изображения даже при сложных условиях освещения, таких как сильные перепады света и тени. Особенностью модели является функция день/ночь, позволяющая получать четкое изображение в любое время суток. Для ночного наблюдения предусмотрена ИК-подсветка, обеспечивающая видимость на расстоянии до 30 метров в темноте. Камера питается по технологии PoE, что упрощает ее установку и подключение, позволяя передавать данные и питание по одному кабелю. Она разработана для работы в экстремальных температурных условиях, выдерживая температуры от -40 до +60 °С, что делает ее надежной в суровых климатических зонах. При весе всего 5 кг, эта камера видеонаблюдения от Tiandy является прекрасным выбором для тех, кто ищет надежное и качественное решение для уличного наблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/M/2.8mm/V4.2




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
серебристый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — это надежное и высокотехнологичное устройство, предназначенное для обеспечения безопасности и контроля на улице в любых погодных условиях. Эта купольная камера, выполненная в элегантном серебристом корпусе, обладает степенью защиты IP66, что гарантирует ее устойчивость к пыли и влаге, делая ее идеальной для уличной установки. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, позволяющей получать изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Современная технология цифрового широкого динамического диапазона (WDR) обеспечивает высокое качество изображения даже при сложных условиях освещения, таких как сильные перепады света и тени. Особенностью модели является функция день/ночь, позволяющая получать четкое изображение в любое время суток. Для ночного наблюдения предусмотрена ИК-подсветка, обеспечивающая видимость на расстоянии до 30 метров в темноте. Камера питается по технологии PoE, что упрощает ее установку и подключение, позволяя передавать данные и питание по одному кабелю. Она разработана для работы в экстремальных температурных условиях, выдерживая температуры от -40 до +60 °С, что делает ее надежной в суровых климатических зонах. При весе всего 5 кг, эта камера видеонаблюдения от Tiandy является прекрасным выбором для тех, кто ищет надежное и качественное решение для уличного наблюдения.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/M/2.8mm/V4.2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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