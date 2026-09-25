Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/M/2.8mm/V4.2
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C32XP Spec:I3W/E/Y/M/2.8mm/V4.2
Видеокамера Tiandy — это надежное и высокотехнологичное устройство, предназначенное для обеспечения безопасности и контроля на улице в любых погодных условиях. Эта купольная камера, выполненная в элегантном серебристом корпусе, обладает степенью защиты IP66, что гарантирует ее устойчивость к пыли и влаге, делая ее идеальной для уличной установки. Камера оснащена 2-мегапиксельной матрицей, позволяющей получать изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Современная технология цифрового широкого динамического диапазона (WDR) обеспечивает высокое качество изображения даже при сложных условиях освещения, таких как сильные перепады света и тени. Особенностью модели является функция день/ночь, позволяющая получать четкое изображение в любое время суток. Для ночного наблюдения предусмотрена ИК-подсветка, обеспечивающая видимость на расстоянии до 30 метров в темноте. Камера питается по технологии PoE, что упрощает ее установку и подключение, позволяя передавать данные и питание по одному кабелю. Она разработана для работы в экстремальных температурных условиях, выдерживая температуры от -40 до +60 °С, что делает ее надежной в суровых климатических зонах. При весе всего 5 кг, эта камера видеонаблюдения от Tiandy является прекрасным выбором для тех, кто ищет надежное и качественное решение для уличного наблюдения.
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