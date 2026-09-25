Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35KS 3ERA-28
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Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728308
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х11
Вес, г.
600
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35KS 3ERA-28
IP-камера Tiandy TC-C35KS для улицы снимает цветное видео со звуком. Встроенный датчик определяет движение в кадре и автоматически включает запись. ИК-подсветка сохраняет видимость в темноте на расстоянии до 30 метров. Поддержка PoE упрощает монтаж благодаря питанию камеры через Ethernet-кабель.
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Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
IP-камера Tiandy TC-C35KS для улицы снимает цветное видео со звуком. Встроенный датчик определяет движение в кадре и автоматически включает запись. ИК-подсветка сохраняет видимость в темноте на расстоянии до 30 метров. Поддержка PoE упрощает монтаж благодаря питанию камеры через Ethernet-кабель.
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35KS 3ERA-28 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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