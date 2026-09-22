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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0

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Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 1
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 2
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 3
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 4
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 5
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 6
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 7
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 8
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 9
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 10
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 11
Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
до 80 м
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 8
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 9
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 10
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 11
  • Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728458
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
до 80 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х14х12
Вес, кг.
1.28

Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0

Видеокамера Tiandy — это высокотехнологичное устройство, предназначенное для надежного видеонаблюдения в любых погодных условиях. Обладая степенью защиты IP67, камера идеально подходит для уличной установки, гарантируя полную защиту от пыли и воды. Белый цилиндрический корпус эстетично вписывается в любой экстерьер. Видеокамера оснащена 5-мегапиксельной матрицей, что обеспечивает высококачественное разрешение изображения 2880x1620 пикселей. Благодаря функции день/ночь камера автоматически адаптируется к изменениям освещенности, обеспечивая четкое изображение в любое время суток. Для улучшения видимости в темное время суток предусмотрена ИК подсветка с дальностью действия до 80 метров. Диапазон рабочих температур от -40 до +65 °С позволяет использовать устройство в самых экстремальных климатических условиях. Встроенный цифровой WDR улучшает качество изображения в условиях сложного освещения, устраняя избыточную освещенность и затемнения. Камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 512 ГБ, что дает возможность длительного хранения видеоархива. Встроенный микрофон обеспечит запись звука для более полного контроля за происходящим. Бренд Tiandy гарантирует надежность и высокое качество продукции, делая эту видеокамеру идеальным выбором для обеспечения безопасности вашего объекта.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2880x1620 Пикс.
ИК подсветка
до 80 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy — это высокотехнологичное устройство, предназначенное для надежного видеонаблюдения в любых погодных условиях. Обладая степенью защиты IP67, камера идеально подходит для уличной установки, гарантируя полную защиту от пыли и воды. Белый цилиндрический корпус эстетично вписывается в любой экстерьер. Видеокамера оснащена 5-мегапиксельной матрицей, что обеспечивает высококачественное разрешение изображения 2880x1620 пикселей. Благодаря функции день/ночь камера автоматически адаптируется к изменениям освещенности, обеспечивая четкое изображение в любое время суток. Для улучшения видимости в темное время суток предусмотрена ИК подсветка с дальностью действия до 80 метров. Диапазон рабочих температур от -40 до +65 °С позволяет использовать устройство в самых экстремальных климатических условиях. Встроенный цифровой WDR улучшает качество изображения в условиях сложного освещения, устраняя избыточную освещенность и затемнения. Камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 512 ГБ, что дает возможность длительного хранения видеоархива. Встроенный микрофон обеспечит запись звука для более полного контроля за происходящим. Бренд Tiandy гарантирует надежность и высокое качество продукции, делая эту видеокамеру идеальным выбором для обеспечения безопасности вашего объекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C35US Spec:I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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