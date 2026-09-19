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Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм

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Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 1
Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 2
Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 3
Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 4
Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 5
Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 6
Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 7
Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 8
Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 9
Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
  • Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 1
  • Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 2
  • Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 3
  • Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 4
  • Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 5
  • Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 6
  • Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 7
  • Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 8
  • Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 9
  • Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359451
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, кг.
1.88

Описание товара Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм

Многофункциональная IP-камера D-Link DCS-7110 предназначена для использования вне помещений. IP-камера обеспечивает передачу видео с высоким разрешением (HD для ревизии Ax и FullHD для ревизии B1) и сжатие в формате H.264. При подключении к сети камера обеспечивает трансляцию высококачественного видео через Интернет. Встроенный в DCS-7110 ICR-фильтр позволяет камере получать изображения в условиях нормального или слабого освещения. Инфракрасный фильтр можно отрегулировать вручную через Web-интерфейс, или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкое цветное изображение при дневной съемке и черно-белое изображение при плохом освещении и в ночное время.

Отзывы о товаре Видеокамера IP D-Link DCS-7110/UPA 4мм




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Описание
Многофункциональная IP-камера D-Link DCS-7110 предназначена для использования вне помещений. IP-камера обеспечивает передачу видео с высоким разрешением (HD для ревизии Ax и FullHD для ревизии B1) и сжатие в формате H.264. При подключении к сети камера обеспечивает трансляцию высококачественного видео через Интернет. Встроенный в DCS-7110 ICR-фильтр позволяет камере получать изображения в условиях нормального или слабого освещения. Инфракрасный фильтр можно отрегулировать вручную через Web-интерфейс, или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкое цветное изображение при дневной съемке и черно-белое изображение при плохом освещении и в ночное время.
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Отзывы


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