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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2743G2-IZS купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2743G2-IZS

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2743G2-IZS - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2743G2-IZS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2743G2-IZS - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2743G2-IZS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728558
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.1

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2743G2-IZS

Уличная видеокамера Hikvision с купольным корпусом в белом цвете отлично впишется в любой экстерьер и не привлечёт лишнего внимания. Защита по стандарту IP67 гарантирует работу камеры даже под проливным дождём или в пыльной среде — надёжная охрана в самых сложных условиях. Матрица 4 мегапикселя обеспечивает чёткое, детализированное изображение, а функция день/ночь и ИК-подсветка позволяют фиксировать всё происходящее и в полной темноте. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту модель настоящим универсалом для любого климата. Поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ позволяет хранить записи прямо на камере — удобно и безопасно. Камера оснащена портом RJ-45 для надёжного подключения к сети. Весит всего 0,88 кг — монтаж будет быстрым и лёгким.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2743G2-IZS




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера Hikvision с купольным корпусом в белом цвете отлично впишется в любой экстерьер и не привлечёт лишнего внимания. Защита по стандарту IP67 гарантирует работу камеры даже под проливным дождём или в пыльной среде — надёжная охрана в самых сложных условиях. Матрица 4 мегапикселя обеспечивает чёткое, детализированное изображение, а функция день/ночь и ИК-подсветка позволяют фиксировать всё происходящее и в полной темноте. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту модель настоящим универсалом для любого климата. Поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ позволяет хранить записи прямо на камере — удобно и безопасно. Камера оснащена портом RJ-45 для надёжного подключения к сети. Весит всего 0,88 кг — монтаж будет быстрым и лёгким.
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Отзывы


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