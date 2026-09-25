Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2743G2-IZS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2743G2-IZS
Уличная видеокамера Hikvision с купольным корпусом в белом цвете отлично впишется в любой экстерьер и не привлечёт лишнего внимания. Защита по стандарту IP67 гарантирует работу камеры даже под проливным дождём или в пыльной среде — надёжная охрана в самых сложных условиях. Матрица 4 мегапикселя обеспечивает чёткое, детализированное изображение, а функция день/ночь и ИК-подсветка позволяют фиксировать всё происходящее и в полной темноте. Диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С делает эту модель настоящим универсалом для любого климата. Поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ позволяет хранить записи прямо на камере — удобно и безопасно. Камера оснащена портом RJ-45 для надёжного подключения к сети. Весит всего 0,88 кг — монтаж будет быстрым и лёгким.
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