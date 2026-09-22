Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв.
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C38WS 3LRA-28 2.8-2.8мм цв.
Видеокамера Tiandy — это надежное и высокотехнологичное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее превосходное качество изображения и звука. Благодаря матрице на 8 МП и разрешению 3840х2160 пикселей, камера передает четкое и детализированное изображение, что позволяет эффективно контролировать большую территорию. Камера оснащена встроенным микрофоном, что дает возможность не только видеть, но и слышать все происходящее в зоне наблюдения. Белый цилиндрический корпус камеры, выполненный в соответствии со степенью защиты IP67, надежно защищает устройство от пыли и влаги, позволяя использовать его в самых суровых погодных условиях. Устройство сохраняет свою работоспособность при экстремальных температурах от -30 до +65 °C. Наличие аппаратного WDR (широкого динамического диапазона) обеспечивает качественное изображение в условиях сложного освещения, а инфракрасная подсветка позволяет получать четкие кадры даже в полной темноте. Для удобства подключения камера снабжена портом RJ-45, обеспечивающим стабильно высокую скорость передачи данных. С весом всего 0,63 кг, камера Tiandy легко монтируется и станет надежным элементом вашей системы безопасности. Это устройство идеально подходит для установки на улице, гарантируя качественный контроль над ситуацией в любое время дня и ночи.
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