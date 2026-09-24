Видеокамера Tiandy TC-C32SN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C32SN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0
IP-камера из Lite Series Tiandy. Компактная камера видеонаблюдения в дизайне башня. Устройство TIANDY TC-C32SN I3/A/E/Y/M2.8-12mm/V4.0 выполнено из металла и прочного пластика. Герметично сконструировано, защищено от ударов, влаги и песка, поэтому может использоваться не только в помещении, но и на улице. Современная CMOS матрица на 2 Мп, расширенный динамический диапазон и дополнительные функции улучшения качества изображения обеспечивают четкую плавную картинку — без рывков, засветов и затенений. Кроме того, TC-C32MN I3/A/E/Y/M2.8-12mm/V4.0 позволяет эффективно вести видеоконтроль и в ночное время. ИК-подсветка дает возможность обозревать события на расстоянии до 30 метров. Данная модель контролирует безопасность на объекте. Благодаря встроенному микрофону и детектору движения, камера способна записывать звук и вести видеофиксацию при несанкционированном движении или при заслоне объектива. Это хорошее решение как для частной придомовой территории, так и для объектов малого и среднего бизнеса. Камера работает с облачными сервисами, но также оборудована слотом для карты памяти на 512 Гб. Фильтр день/ночь включается автоматически, но дополнительно можно вручную настроить яркость, насыщенность, контрастность и режим переворота. Поддерживает функции: Пересечение линии, периметр.
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