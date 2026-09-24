Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch IPC-D022-G2/S 4mm
IP-камера Hiwatch Pro IPC-D022-G2/S – модель с защищенной конструкцией, которая подходит для организации системы видеонаблюдения в помещении и за его пределами. Корпус камеры соответствует классу защищенности IP67, поэтому способен выдерживать различные неблагоприятные воздействия внешней среды. В камере установлен датчик на 2 Мп с фокусным расстоянием 4 мм и поддержкой разрешения FullHD. ИК-подсветка с дальностью 30 м обеспечивает качественную запись видео в темноте. Для размещения карты памяти объемом не более 256 Гб предусмотрен соответствующий слот. Питание оборудования осуществляется посредством порта 10/100 Ethernet с поддержкой стандарта PoE. Среди особенностей Hiwatch Pro IPC-D022-G2/S отмечаются система обнаружения движения, входы и выход тревоги, детектор лиц.
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