Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2H83G2-IZS 2.8-12мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2H83G2-IZS 2.8-12мм
Уличная купольная IP-камера Hikvision DS-2CD2H83G2-IZS оснащена антивандальным креплением, проводным подключением с поддержкой PoE, стандартным сетевым разъемом RJ45 и аудиоинтерфейсом (вход/выход). Оборудование отлично работает на морозе -40°C, а также выдерживает нагрев до +60°C. Благодаря матрице 8 Мп вы получаете цветное видео с высоким разрешением и хорошей детализацией. Прибор Hikvision DS-2CD2H83G2-IZS порадует хорошей видимостью в ночном режиме за счет снижения мерцания Anti-Flicker. Имеется большой набор дополнительных настроек, вход/выход тревоги, технология Heartbeat, датчик движения и детектор лиц. С помощью специального приложения управлять камерой можно со смартфона.
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