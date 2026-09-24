Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C32MN Spec:I3/A/E/Y/M/2.8 -12mm/V4.0
IP-камера Tiandy [TC-C32MN] предназначена для организации системы наблюдения как внутри, так и снаружи помещения. Модель выполнена в металлическом корпусе, устойчивом к попаданию влаги и песка, а также к различным механическим повреждениям, что делает данную модель универсальным прибором для охраны объектов. Продуманная конструкция обеспечивают простоту монтажа, поддержка технологии PoE сводит к минимуму необходимое количество кабелей для подключения, а за счет поддержки широкого спектра сетевых протоколов и возможности работы с «облачными» сервисами обеспечивается удобство настройки и последующего использования. IP-камера Tiandy [TC-C32MN] отличается высоким качеством изображения благодаря матрице CMOS на 2 Мп, обеспечивающей запись при разрешении 1920x1080 пикселей с частотой до 30 кадров/с. Объектив поддерживает регулировку фокусного расстояния, что обеспечивает удобное наблюдение как в замкнутом пространстве, так и за удаленными объектами. Благодаря хорошей светосиле и ИК-подсветке на 30 м обеспечивается качественная запись в условиях плохой освещенности. Встроенная система обнаружения движения позволяет камере автоматически начать запись.
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