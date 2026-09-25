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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D)

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 4
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 5
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 6
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 7
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 8
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 9
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 10
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 11
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728486
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х17
Вес, кг.
1.42

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D)

Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и широкие функциональные возможности. Она выполнена в стильном белом купольном корпусе, который гарантирует высокий уровень защиты с классом IP67, что позволяет ей работать в сложных погодных условиях. Независимо от жары или холода, камера уверенно функционирует при температурах от -40 до +60 °C. Благодаря матрице на 2 МПикс., камера обеспечивает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, позволяя фиксировать мельчайшие детали. Встроенная ИК-подсветка позволяет вести съемку в условиях полной темноты, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Функция день/ночь автоматически адаптирует устройство к изменению освещенности, чтобы всегда получать оптимальное изображение. Аппаратный WDR расширяет динамический диапазон камеры, устраняя проблемы контрастных световых условий и обеспечивая лучшее качество записи в сложных условиях освещения. Поддержка карт памяти объемом до 256 ГБ обеспечивает достаточное пространство для хранения записей, что делает устройство универсальным решением для видеонаблюдения. Камера оснащена портом RJ-45, что облегчает ее интеграцию в существующую сеть. Точное и надежное устройство бренда HikVision станет незаменимым элементом вашей системы безопасности, гарантируя высокий уровень защиты и контроля за вашим объектом. Вес видеокамеры составляет 0,88 кг, что позволяет легко и быстро установить её в нужном месте.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество изображения и широкие функциональные возможности. Она выполнена в стильном белом купольном корпусе, который гарантирует высокий уровень защиты с классом IP67, что позволяет ей работать в сложных погодных условиях. Независимо от жары или холода, камера уверенно функционирует при температурах от -40 до +60 °C. Благодаря матрице на 2 МПикс., камера обеспечивает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, позволяя фиксировать мельчайшие детали. Встроенная ИК-подсветка позволяет вести съемку в условиях полной темноты, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Функция день/ночь автоматически адаптирует устройство к изменению освещенности, чтобы всегда получать оптимальное изображение. Аппаратный WDR расширяет динамический диапазон камеры, устраняя проблемы контрастных световых условий и обеспечивая лучшее качество записи в сложных условиях освещения. Поддержка карт памяти объемом до 256 ГБ обеспечивает достаточное пространство для хранения записей, что делает устройство универсальным решением для видеонаблюдения. Камера оснащена портом RJ-45, что облегчает ее интеграцию в существующую сеть. Точное и надежное устройство бренда HikVision станет незаменимым элементом вашей системы безопасности, гарантируя высокий уровень защиты и контроля за вашим объектом. Вес видеокамеры составляет 0,88 кг, что позволяет легко и быстро установить её в нужном месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(D) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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