Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм
Видеокамера высокого качества от бренда HikVision – идеальное решение для вашей системы безопасности. Эта камера видеонаблюдения обладает современными характеристиками, которые делают её надёжным выбором для использования на улице. ### Основные характеристики: - **Степень защиты IP67**: Камера устойчива к пыли и влаге, что позволяет использовать её в любых погодных условиях. - **Цвет корпуса: Белый**: Элегантный и универсальный цвет, подходящий для любого экстерьера. - **Поддержка карт памяти microSD**: Обеспечивает дополнительное хранилище для видеозаписей, максимальный объём карты памяти — 256 ГБ. - **Место установки: Уличная**: Идеально подходит для использования на улице благодаря своей прочности и надёжности. - **Тип корпуса: Цилиндрическая**: Современный и компактный дизайн, который легко устанавливается. - **Рабочая температура: от -40 до +60 °С**: Камера надёжно функционирует в экстремальных температурных условиях. - **Порт RJ-45**: Поддержка подключения через Ethernet для стабильной передачи данных. ### Технические характеристики: - **Матрица: 2 МПикс.**: Обеспечивает чёткое и детализированное изображение. - **Разрешение: 1920x1080 Пикс.**: Высокое качество видео для надёжного видеонаблюдения. - **Функция день/ночь**: Обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток. - **Цифровой WDR (широкий динамический диапазон)**: Помогает улучшить качество изображения в сложных условиях освещения. Эта видеокамера HIKVISION обеспечит вам круглосуточную надёжную защиту и контроль, предоставляя чёткое изображение и дополнительные возможности для гибкой и лёгкой установки. Независимо от условий, эта камера будет вашим верным ассистентом в обеспечении безопасности.
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