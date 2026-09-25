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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 4
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 5
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 6
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 7
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 8
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 6
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 7
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 8
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728487
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х10х9
Вес, кг.
1.96

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм

Видеокамера высокого качества от бренда HikVision – идеальное решение для вашей системы безопасности. Эта камера видеонаблюдения обладает современными характеристиками, которые делают её надёжным выбором для использования на улице. ### Основные характеристики: - **Степень защиты IP67**: Камера устойчива к пыли и влаге, что позволяет использовать её в любых погодных условиях. - **Цвет корпуса: Белый**: Элегантный и универсальный цвет, подходящий для любого экстерьера. - **Поддержка карт памяти microSD**: Обеспечивает дополнительное хранилище для видеозаписей, максимальный объём карты памяти — 256 ГБ. - **Место установки: Уличная**: Идеально подходит для использования на улице благодаря своей прочности и надёжности. - **Тип корпуса: Цилиндрическая**: Современный и компактный дизайн, который легко устанавливается. - **Рабочая температура: от -40 до +60 °С**: Камера надёжно функционирует в экстремальных температурных условиях. - **Порт RJ-45**: Поддержка подключения через Ethernet для стабильной передачи данных. ### Технические характеристики: - **Матрица: 2 МПикс.**: Обеспечивает чёткое и детализированное изображение. - **Разрешение: 1920x1080 Пикс.**: Высокое качество видео для надёжного видеонаблюдения. - **Функция день/ночь**: Обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток. - **Цифровой WDR (широкий динамический диапазон)**: Помогает улучшить качество изображения в сложных условиях освещения. Эта видеокамера HIKVISION обеспечит вам круглосуточную надёжную защиту и контроль, предоставляя чёткое изображение и дополнительные возможности для гибкой и лёгкой установки. Независимо от условий, эта камера будет вашим верным ассистентом в обеспечении безопасности.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2623G2-IZS(D) 2.8-12мм




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера высокого качества от бренда HikVision – идеальное решение для вашей системы безопасности. Эта камера видеонаблюдения обладает современными характеристиками, которые делают её надёжным выбором для использования на улице. ### Основные характеристики: - **Степень защиты IP67**: Камера устойчива к пыли и влаге, что позволяет использовать её в любых погодных условиях. - **Цвет корпуса: Белый**: Элегантный и универсальный цвет, подходящий для любого экстерьера. - **Поддержка карт памяти microSD**: Обеспечивает дополнительное хранилище для видеозаписей, максимальный объём карты памяти — 256 ГБ. - **Место установки: Уличная**: Идеально подходит для использования на улице благодаря своей прочности и надёжности. - **Тип корпуса: Цилиндрическая**: Современный и компактный дизайн, который легко устанавливается. - **Рабочая температура: от -40 до +60 °С**: Камера надёжно функционирует в экстремальных температурных условиях. - **Порт RJ-45**: Поддержка подключения через Ethernet для стабильной передачи данных. ### Технические характеристики: - **Матрица: 2 МПикс.**: Обеспечивает чёткое и детализированное изображение. - **Разрешение: 1920x1080 Пикс.**: Высокое качество видео для надёжного видеонаблюдения. - **Функция день/ночь**: Обеспечивает отличное качество изображения в любое время суток. - **Цифровой WDR (широкий динамический диапазон)**: Помогает улучшить качество изображения в сложных условиях освещения. Эта видеокамера HIKVISION обеспечит вам круглосуточную надёжную защиту и контроль, предоставляя чёткое изображение и дополнительные возможности для гибкой и лёгкой установки. Независимо от условий, эта камера будет вашим верным ассистентом в обеспечении безопасности.
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Отзывы


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