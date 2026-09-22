Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I852M 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (DS-I852M(2.8MM))
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I852M 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (DS-I852M(2.8MM))
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для обеспечения безопасности и мониторинга в уличных условиях. Эта купольная камера оснащена рядом передовых функций, которые делают её идеальным выбором для различных сфер применения. Белый корпус устройства гармонично вписывается в любую архитектурную среду, а степень защиты IP67 гарантирует превосходную защиту от пыли и влаги, что позволяет камере работать в самых суровых погодных условиях. Камера оснащена мощной 8-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высококачественное разрешение 3840x2160 пикселей, что позволяет получать чёткие изображения с детальной проработкой. Для обеспечения оптимального качества изображения в условиях контрастного освещения предусмотрена функция аппаратного WDR. Наличие встроенного микрофона обеспечивает возможность захвата звука, что расширяет функциональность камеры. ИК подсветка позволяет вести съёмку в условиях низкой освещенности или полной темноты, гарантируя чёткость изображения на расстоянии до определённых метров. Благодаря поддержке карт памяти объёмом до 512 ГБ, камера обеспечивает надежное хранение большого объема данных непосредственно на устройстве, избавляя от необходимости сложных аппаратов хранения данных. Порт RJ-45 обеспечивает легкую интеграцию камеры в существующую сеть, делая процесс подключения и настройки простым и быстрым. Устройство готово к эксплуатации в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, оставаясь работоспособным в условиях экстремального климата. Видеокамера HiWatch станет незаменимым элементом вашей системы безопасности, предлагая высокую производительность, долговечность и современный дизайн.
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