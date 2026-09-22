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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I852M 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (DS-I852M(2.8MM)) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I852M 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (DS-I852M(2.8MM))

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I852M 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (DS-I852M(2.8MM))
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727864
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I852M 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (DS-I852M(2.8MM))

Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для обеспечения безопасности и мониторинга в уличных условиях. Эта купольная камера оснащена рядом передовых функций, которые делают её идеальным выбором для различных сфер применения. Белый корпус устройства гармонично вписывается в любую архитектурную среду, а степень защиты IP67 гарантирует превосходную защиту от пыли и влаги, что позволяет камере работать в самых суровых погодных условиях. Камера оснащена мощной 8-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высококачественное разрешение 3840x2160 пикселей, что позволяет получать чёткие изображения с детальной проработкой. Для обеспечения оптимального качества изображения в условиях контрастного освещения предусмотрена функция аппаратного WDR. Наличие встроенного микрофона обеспечивает возможность захвата звука, что расширяет функциональность камеры. ИК подсветка позволяет вести съёмку в условиях низкой освещенности или полной темноты, гарантируя чёткость изображения на расстоянии до определённых метров. Благодаря поддержке карт памяти объёмом до 512 ГБ, камера обеспечивает надежное хранение большого объема данных непосредственно на устройстве, избавляя от необходимости сложных аппаратов хранения данных. Порт RJ-45 обеспечивает легкую интеграцию камеры в существующую сеть, делая процесс подключения и настройки простым и быстрым. Устройство готово к эксплуатации в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, оставаясь работоспособным в условиях экстремального климата. Видеокамера HiWatch станет незаменимым элементом вашей системы безопасности, предлагая высокую производительность, долговечность и современный дизайн.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I852M 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (DS-I852M(2.8MM))




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840x2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для обеспечения безопасности и мониторинга в уличных условиях. Эта купольная камера оснащена рядом передовых функций, которые делают её идеальным выбором для различных сфер применения. Белый корпус устройства гармонично вписывается в любую архитектурную среду, а степень защиты IP67 гарантирует превосходную защиту от пыли и влаги, что позволяет камере работать в самых суровых погодных условиях. Камера оснащена мощной 8-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей высококачественное разрешение 3840x2160 пикселей, что позволяет получать чёткие изображения с детальной проработкой. Для обеспечения оптимального качества изображения в условиях контрастного освещения предусмотрена функция аппаратного WDR. Наличие встроенного микрофона обеспечивает возможность захвата звука, что расширяет функциональность камеры. ИК подсветка позволяет вести съёмку в условиях низкой освещенности или полной темноты, гарантируя чёткость изображения на расстоянии до определённых метров. Благодаря поддержке карт памяти объёмом до 512 ГБ, камера обеспечивает надежное хранение большого объема данных непосредственно на устройстве, избавляя от необходимости сложных аппаратов хранения данных. Порт RJ-45 обеспечивает легкую интеграцию камеры в существующую сеть, делая процесс подключения и настройки простым и быстрым. Устройство готово к эксплуатации в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, оставаясь работоспособным в условиях экстремального климата. Видеокамера HiWatch станет незаменимым элементом вашей системы безопасности, предлагая высокую производительность, долговечность и современный дизайн.
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I852M 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (DS-I852M(2.8MM)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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