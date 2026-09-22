Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I214(C)(2.8MM) 2.8-2.8мм цв. корп.:белый
Представляем вашему вниманию видеокамеру HiWatch, идеальное решение для систем внутреннего видеонаблюдения. Эта камера обладает впечатляющими техническими характеристиками, обеспечивая надежность и высокое качество записи. В привлекательном белом корпусе прямоугольной формы скрывается мощная 2-мегапиксельная матрица, позволяющая получать четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Видеокамера HiWatch оснащена цифровым WDR, что позволяет получать высококачественное изображение даже при сложных условиях освещения, устраняя засветы и затемнения. Функция день/ночь обеспечивает автоматическое переключение между режимами записи в зависимости от уровня освещённости, таким образом поддерживая высокую видимость в любое время суток. ИК подсветка с рабочим диапазоном до 10 метров позволяет вести наблюдение в полной темноте, делая эту камеру универсальным решением для различных условий. Кроме этого, встроенный микрофон позволит записывать не только видео, но и звук, что значительно расширяет возможности наблюдения. Камера поддерживает установку карт памяти microSD объемом до 128 ГБ, что обеспечивает удобство хранения и доступа к архивным записям. Для удобной интеграции в сеть присутствует порт RJ-45. Она идеально подходит для использования в широком диапазоне температур от -20 до +45 °С, обеспечивая стабильную работу в различных условиях. Видеокамера HiWatch является прекрасным выбором для тех, кто ищет надежное и качественное решение для системы внутреннего видеонаблюдения.
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