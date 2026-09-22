Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Tiandy TC-C36QN 2ENA-28
Видеокамера Tiandy — надежное решение для уличного видеонаблюдения, объединяющее в себе высокие технологии и прочный дизайн. Камера имеет цилиндрический корпус с белым цветом, который удачно впишется в любой экстерьер. Благодаря высокой степени защиты IP67, устройство способно эффективно работать в различных погодных условиях, защищаясь от пыли и влаги. С эта моделью вы можете быть уверены в качестве съемки в любое время суток — функция день/ночь и встроенная ИК подсветка обеспечивают четкое изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Камера оборудована чувствительной матрицей с разрешением 6 мегапикселей и выдаёт изображение с разрешением 3200x1800 пикселей, что позволяет фиксировать мельчайшие детали. Tiandy предусмотрела комфортную эксплуатацию камеры в широком диапазоне температур от -30 до +60 °С, что делает её идеальным выбором для различных климатических зон. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, добавляя ценность каждой записи. Аппаратный WDR помогает справляться с неравномерным освещением, обеспечивая более точную передачу цветов и деталей. Для подключения к сетям и передачи данных предусмотрен порт RJ-45. Камера весит всего 0,3 кг, что облегчает её установку и эксплуатацию. Это устройство является незаменимым элементом любой системы видеонаблюдения, предлагая высокое качество изображения, надежность и широкий функционал.
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