Видеокамера IP HiWatch DS-I252 6мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I252 6мм
IP-камера – недорогое функциональное решение, предназначенное для установки как внутри помещений и на улице. Особенностью данной модели является наличие встроенного микрофона и динамика, а так же высококачественного кодека MP2L2. На «борту» присутствует набор функций DWDR (широкий динамический диапазон) / 3D DNR (трехмерное цифровое шумоподавление) / BLC (компенсация фоновой засветки) для устранения изъянов изображения, вызванных разноконтрастным освещением, шумами в кадре и воздействием на картинку пересвеченных деталей. «Умная» ИК-подсветка, не пересвечивая объект наблюдения, позволяет осуществлять видеофиксацию при слабой освещенности и в полной темноте.Камера имеет 10 аналитических детекторов, а также тревожные вход и выход. Встроенная функция ROI (англ. Region of interest - область интереса) позволяет этой умной функции снимать разные части изображения с разным разрешением, экономя трафик в целом. Кроме этого, наличие новейшего кодека сжатия H.265 позволяет сократить битрейт на 20-70%. Камера комплектуется фиксированным объективом с конструктивом крепления 3-axis. Поддерживается питание по Ethernet-кабелю (PoE).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 570 руб.2143 руб. в СплитВидеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм
-
В наличииЦена 8 730 руб.2183 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 4мм
-
В наличииЦена 9 220 руб.2305 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитСетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D)
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 10 320 руб.2580 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)
-
В наличииЦена 10 440 руб.2610 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS 2.8-12мм
-
В наличииЦена 10 970 руб.2743 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T47G2H-LI(2.8MM) 2.8-...
-
В наличииЦена 11 260 руб.2815 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 11 310 руб.2828 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2183G2-IS(2.8mm)
-
В наличииЦена 12 070 руб.3018 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
Отзывы о товаре Видеокамера IP HiWatch DS-I252 6мм