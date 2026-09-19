Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый
Купольная видеокамера IP D-LINK DCS-8600LH избавит вас от лишнего стресса. Представленная модель предназначена для уличной съемки и но требует специального карниза или кожуха. Устройство функционирует без перебоев при температурах от -25 до +45 градусов и максимальной влажности воздуха 80%. Видеокамера сделана из прочного пластика, что гарантирует ее долговечность и износостойкость. ИК-подсветка улучшает качество ночной съемки: максимальная дистанция 7 м. Высокое разрешение 1920х1080 гарантирует качественную видеосъемку. Поскольку видеокамера IP D-LINK DCS-8600LH беспроводная, у вас не возникнет сложностей с ее установкой. В комплекте с камерой идет адаптер питания, комплект для монтажа и краткое руководство по установке. Режим день/ночь снижает уровень энергопотребления за счет автоматического переключения: при дневном свете - цветное изображение, при ночном - черно-белое. Представленная модель имеет встроенный датчик движения, а также микрофон и динамики, позволяющие не только видеть, но и слышать все, что происходит на территории.
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