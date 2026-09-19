Top.Mail.Ru
Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый - фото 1
Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый - фото 2
Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый - фото 3
Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый - фото 1
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый - фото 2
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый - фото 3
  • Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422542
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
21х14х10
Вес, г.
690

Описание товара Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый

Купольная видеокамера IP D-LINK DCS-8600LH избавит вас от лишнего стресса. Представленная модель предназначена для уличной съемки и но требует специального карниза или кожуха. Устройство функционирует без перебоев при температурах от -25 до +45 градусов и максимальной влажности воздуха 80%. Видеокамера сделана из прочного пластика, что гарантирует ее долговечность и износостойкость. ИК-подсветка улучшает качество ночной съемки: максимальная дистанция 7 м. Высокое разрешение 1920х1080 гарантирует качественную видеосъемку. Поскольку видеокамера IP D-LINK DCS-8600LH беспроводная, у вас не возникнет сложностей с ее установкой. В комплекте с камерой идет адаптер питания, комплект для монтажа и краткое руководство по установке. Режим день/ночь снижает уровень энергопотребления за счет автоматического переключения: при дневном свете - цветное изображение, при ночном - черно-белое. Представленная модель имеет встроенный датчик движения, а также микрофон и динамики, позволяющие не только видеть, но и слышать все, что происходит на территории.

Отзывы о товаре Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Описание
Купольная видеокамера IP D-LINK DCS-8600LH избавит вас от лишнего стресса. Представленная модель предназначена для уличной съемки и но требует специального карниза или кожуха. Устройство функционирует без перебоев при температурах от -25 до +45 градусов и максимальной влажности воздуха 80%. Видеокамера сделана из прочного пластика, что гарантирует ее долговечность и износостойкость. ИК-подсветка улучшает качество ночной съемки: максимальная дистанция 7 м. Высокое разрешение 1920х1080 гарантирует качественную видеосъемку. Поскольку видеокамера IP D-LINK DCS-8600LH беспроводная, у вас не возникнет сложностей с ее установкой. В комплекте с камерой идет адаптер питания, комплект для монтажа и краткое руководство по установке. Режим день/ночь снижает уровень энергопотребления за счет автоматического переключения: при дневном свете - цветное изображение, при ночном - черно-белое. Представленная модель имеет встроенный датчик движения, а также микрофон и динамики, позволяющие не только видеть, но и слышать все, что происходит на территории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP D-Link DCS-8600LH 3.26мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...