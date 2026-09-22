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Мышь Оклик 701G черный (1884623) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 701G черный (1884623)

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Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 1
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 2
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 3
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 4
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 5
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 6
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 7
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 8
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 9
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 10
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 11
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 12
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 13
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 14
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 15
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 16
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 17
Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 1
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 2
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 3
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 4
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 5
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 6
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 7
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 8
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 9
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 10
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 11
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 12
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 13
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 14
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 15
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 16
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 17
  • Мышь Оклик 701G черный (1884623) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727704
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
122

Описание товара Мышь Оклик 701G черный (1884623)

Мышь OKLICK — это идеальный выбор для геймеров, ценящих комфорт и высокую точность в управлении. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, что обеспечивает плавное и точное наведение в любых игровых ситуациях. Благодаря проводному подключению через USB Type-A, вы можете рассчитывать на стабильное соединение без прерываний. Дизайн мыши приспособлен под комфортный хват для правой руки, что обеспечивает удобство даже во время длительных игровых сессий. Черный цвет корпуса придаёт стильный и современный вид, отлично дополняющий ваш игровой сетап. С длиной провода 1.8 метра у вас достаточно свободы движения на рабочем столе, а легкий вес в 60 г обеспечивает дополнительное удобство в использовании. Благодаря эргономичной конструкции и тщательной проработке деталей, мышь OKLICK станет надежным спутником как в динамичных игровых боях, так и в повседневной работе на ПК.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 701G черный (1884623)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь OKLICK — это идеальный выбор для геймеров, ценящих комфорт и высокую точность в управлении. Модель оснащена оптическим сенсором с разрешением 3600 dpi, что обеспечивает плавное и точное наведение в любых игровых ситуациях. Благодаря проводному подключению через USB Type-A, вы можете рассчитывать на стабильное соединение без прерываний. Дизайн мыши приспособлен под комфортный хват для правой руки, что обеспечивает удобство даже во время длительных игровых сессий. Черный цвет корпуса придаёт стильный и современный вид, отлично дополняющий ваш игровой сетап. С длиной провода 1.8 метра у вас достаточно свободы движения на рабочем столе, а легкий вес в 60 г обеспечивает дополнительное удобство в использовании. Благодаря эргономичной конструкции и тщательной проработке деталей, мышь OKLICK станет надежным спутником как в динамичных игровых боях, так и в повседневной работе на ПК.
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Доставка
Отзывы


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