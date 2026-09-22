Top.Mail.Ru
Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 1
Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 2
Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 3
Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 4
Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 5
Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 6
Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 7
Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 8
Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 9
Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 1
  • Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 2
  • Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 3
  • Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 4
  • Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 5
  • Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 6
  • Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 7
  • Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 8
  • Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 9
  • Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727507
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
38x100.3x58.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
150

Описание товара Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398)

Беспроводная мышка Defender Smart MM-396 с симметричной формой, удобной для работы любой рукой. Мышка Smart MM-396 имеет 2 режима подключения: по радиоканалу 2.4 ГГц (через USB-адаптер) или по Bluetooth (не требует USB-адаптера). Также мышь имеет прорезиненное колесо прокрутки и встроенный аккумулятор.



Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
38x100.3x58.2
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышка Defender Smart MM-396 с симметричной формой, удобной для работы любой рукой. Мышка Smart MM-396 имеет 2 режима подключения: по радиоканалу 2.4 ГГц (через USB-адаптер) или по Bluetooth (не требует USB-адаптера). Также мышь имеет прорезиненное колесо прокрутки и встроенный аккумулятор.


Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь беспроводная Defender Smart MM-396 red (52398) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...