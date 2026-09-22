Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679)
Представляем универсальную мышь от бренда Lenovo, сочетающую в себе элегантность и функциональность. Это беспроводное устройство предназначено для использования как правой, так и левой рукой, что делает его идеальным выбором для всех пользователей. Выполненная в стильном голубом цвете, мышь станет отличным аксессуаром на вашем рабочем столе. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и плавное движение курсора. Беспроводное подключение через радиоканал повышает удобство использования, избавляя от лишних проводов на рабочем месте. Питание осуществляется от одной батареи типа AA, что обеспечивает долгую автономную работу без частой замены элементов питания. С весом всего 56 грамм, мышь Lenovo легкая и комфортная в обращении, позволяя работать длительное время без усталости. Стандартные кнопки обеспечивают четкий отклик при нажатии, гарантируя надежность и эффективность в любых задачах. Эта мышь станет идеальным спутником как для повседневной работы, так и для мультимедийных развлечений.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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