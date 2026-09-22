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Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) купить с доставкой в Москве
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Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679)

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Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 1
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 2
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 3
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 4
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 5
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 6
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 7
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 8
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 9
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 10
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 11
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 1
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 2
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 3
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 4
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 5
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 6
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 7
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 8
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 9
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 10
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 11
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727600
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х4
Вес, г.
240

Описание товара Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679)

Представляем универсальную мышь от бренда Lenovo, сочетающую в себе элегантность и функциональность. Это беспроводное устройство предназначено для использования как правой, так и левой рукой, что делает его идеальным выбором для всех пользователей. Выполненная в стильном голубом цвете, мышь станет отличным аксессуаром на вашем рабочем столе. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и плавное движение курсора. Беспроводное подключение через радиоканал повышает удобство использования, избавляя от лишних проводов на рабочем месте. Питание осуществляется от одной батареи типа AA, что обеспечивает долгую автономную работу без частой замены элементов питания. С весом всего 56 грамм, мышь Lenovo легкая и комфортная в обращении, позволяя работать длительное время без усталости. Стандартные кнопки обеспечивают четкий отклик при нажатии, гарантируя надежность и эффективность в любых задачах. Эта мышь станет идеальным спутником как для повседневной работы, так и для мультимедийных развлечений.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo 300 Wireless Compact светло-голубой (GY51L15679)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем универсальную мышь от бренда Lenovo, сочетающую в себе элегантность и функциональность. Это беспроводное устройство предназначено для использования как правой, так и левой рукой, что делает его идеальным выбором для всех пользователей. Выполненная в стильном голубом цвете, мышь станет отличным аксессуаром на вашем рабочем столе. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и плавное движение курсора. Беспроводное подключение через радиоканал повышает удобство использования, избавляя от лишних проводов на рабочем месте. Питание осуществляется от одной батареи типа AA, что обеспечивает долгую автономную работу без частой замены элементов питания. С весом всего 56 грамм, мышь Lenovo легкая и комфортная в обращении, позволяя работать длительное время без усталости. Стандартные кнопки обеспечивают четкий отклик при нажатии, гарантируя надежность и эффективность в любых задачах. Эта мышь станет идеальным спутником как для повседневной работы, так и для мультимедийных развлечений.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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