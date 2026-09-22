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Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK)

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Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727574
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
108 х 64 х 35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
170

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK)

Универсальная мышь A4TECH станет отличным помощником как для работы, так и для творчества. Удобный хват подходит и правшам, и левшам — мышь легко адаптируется под любой стиль. Благодаря бесшумным кнопкам вы сможете работать в тишине, не отвлекая себя и окружающих. Надёжное беспроводное подключение через Bluetooth с радиусом действия до 10 метров обеспечивает свободу движений и отсутствие лишних проводов на столе. Компактная батарейка формата AA делает мышь экономичной и удобной в использовании. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi отлично справляется с точным позиционированием на разных поверхностях, а классический чёрный цвет выгодно смотрится в любом интерьере. Вес 170 г позволяет уверенно держать мышь в руке, не теряя комфорта даже при долгой работе.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
108 х 64 х 35 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная мышь A4TECH станет отличным помощником как для работы, так и для творчества. Удобный хват подходит и правшам, и левшам — мышь легко адаптируется под любой стиль. Благодаря бесшумным кнопкам вы сможете работать в тишине, не отвлекая себя и окружающих. Надёжное беспроводное подключение через Bluetooth с радиусом действия до 10 метров обеспечивает свободу движений и отсутствие лишних проводов на столе. Компактная батарейка формата AA делает мышь экономичной и удобной в использовании. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi отлично справляется с точным позиционированием на разных поверхностях, а классический чёрный цвет выгодно смотрится в любом интерьере. Вес 170 г позволяет уверенно держать мышь в руке, не теряя комфорта даже при долгой работе.
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Отзывы


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