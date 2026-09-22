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Мышь Lenovo 150 черный (GY51L52638) купить с доставкой в Москве
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Мышь Lenovo 150 черный (GY51L52638)

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Мышь Lenovo 150 черный (GY51L52638) - фото 6
Мышь Lenovo 150 черный (GY51L52638) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
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  • Мышь Lenovo 150 черный (GY51L52638) - фото 6
  • Мышь Lenovo 150 черный (GY51L52638) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727530
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
213

Описание товара Мышь Lenovo 150 черный (GY51L52638)

Мышь Lenovo — это стильное и функциональное устройство, выполненное в элегантном черном цвете, которое идеально вписывается в любую рабочую или домашнюю обстановку. Благодаря универсальному дизайну, она подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и плавное управление курсором, что делает эту мышь эффективным инструментом как для повседневных задач, так и для работы в более специализированных приложениях. Подключение к компьютеру осуществляется по радиоканалу, обеспечивая стабильное беспроводное соединение с радиусом действия до 10 метров. Эта мышь Lenovo не имеет бесшумных кнопок, что позволяет легко почувствовать тактильный отклик при каждом нажатии. Устройство питается от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены батареек. С весом всего 85 граммов, мышь сохраняет мобильность и удобство в использовании, не утяжеляя руку при длительной работе. Этот универсальный аксессуар станет отличным дополнением к вашему рабочему месту, предлагая сочетание надежности и функциональности от бренда Lenovo.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo 150 черный (GY51L52638)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Lenovo — это стильное и функциональное устройство, выполненное в элегантном черном цвете, которое идеально вписывается в любую рабочую или домашнюю обстановку. Благодаря универсальному дизайну, она подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi гарантирует точное и плавное управление курсором, что делает эту мышь эффективным инструментом как для повседневных задач, так и для работы в более специализированных приложениях. Подключение к компьютеру осуществляется по радиоканалу, обеспечивая стабильное беспроводное соединение с радиусом действия до 10 метров. Эта мышь Lenovo не имеет бесшумных кнопок, что позволяет легко почувствовать тактильный отклик при каждом нажатии. Устройство питается от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены батареек. С весом всего 85 граммов, мышь сохраняет мобильность и удобство в использовании, не утяжеляя руку при длительной работе. Этот универсальный аксессуар станет отличным дополнением к вашему рабочему месту, предлагая сочетание надежности и функциональности от бренда Lenovo.
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