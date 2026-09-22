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Мышь Genius NX-8000S BT (31030034401) купить с доставкой в Москве
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Мышь Genius NX-8000S BT (31030034401)

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Мышь Genius NX-8000S BT (31030034401) - фото 2
Мышь Genius NX-8000S BT (31030034401) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
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  • Мышь Genius NX-8000S BT (31030034401) - фото 2
  • Мышь Genius NX-8000S BT (31030034401) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727459
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х6х3
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Genius NX-8000S BT (31030034401)

Мышь Genius — это универсальное устройство, созданное для комфортной работы как правой, так и левой рукой. Отличаясь стильным и современным дизайном, она выполнена в элегантной серо-черной гамме, которая подойдет к любому рабочему пространству. Одна из ключевых особенностей этой мыши — ее беспроводное подключение. Она поддерживает как радиоканал, так и Bluetooth, что обеспечивает надежное соединение с вашим устройством и высокую степень мобильности. Это делает её идеальным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и чистый рабочий стол без лишних проводов. Оснащенная современным оптическим сенсором, мышь Genius обеспечивает точное и плавное позиционирование курсора, что значительно повышает продуктивность, будь то работа с документами, графическими программами или активное интернет-серфинг. С весом всего в 80 г, мышь идеально сидит в руке, не вызывая усталости даже при длительном использовании. Благодаря симметричному дизайну, она подходит пользователям с любым видом хвата. Мышь Genius — это надежный инструмент для повседневной работы и развлечений, сочетающий в себе функциональность, комфорт и стильный внешний вид.

Отзывы о товаре Мышь Genius NX-8000S BT (31030034401)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Genius — это универсальное устройство, созданное для комфортной работы как правой, так и левой рукой. Отличаясь стильным и современным дизайном, она выполнена в элегантной серо-черной гамме, которая подойдет к любому рабочему пространству. Одна из ключевых особенностей этой мыши — ее беспроводное подключение. Она поддерживает как радиоканал, так и Bluetooth, что обеспечивает надежное соединение с вашим устройством и высокую степень мобильности. Это делает её идеальным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и чистый рабочий стол без лишних проводов. Оснащенная современным оптическим сенсором, мышь Genius обеспечивает точное и плавное позиционирование курсора, что значительно повышает продуктивность, будь то работа с документами, графическими программами или активное интернет-серфинг. С весом всего в 80 г, мышь идеально сидит в руке, не вызывая усталости даже при длительном использовании. Благодаря симметричному дизайну, она подходит пользователям с любым видом хвата. Мышь Genius — это надежный инструмент для повседневной работы и развлечений, сочетающий в себе функциональность, комфорт и стильный внешний вид.
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