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Fancy - Get Your Kicks (Red) (5948650421453) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fancy - Get Your Kicks (Red) (5948650421453) виниловая пластинка

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Fancy - Get Your Kicks (Red) (5948650421453) виниловая пластинка - фото 1
Fancy - Get Your Kicks (Red) (5948650421453) виниловая пластинка - фото 2
Fancy - Get Your Kicks (Red) (5948650421453) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
FANCY
Альбом (сингл)
Get Your Kicks
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fancy - Get Your Kicks (Red) (5948650421453) виниловая пластинка - фото 1
  • Fancy - Get Your Kicks (Red) (5948650421453) виниловая пластинка - фото 2
  • Fancy - Get Your Kicks (Red) (5948650421453) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727384
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Характеристики

Бренд
Metro Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metro Records
Barcode
[5948650421453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
FANCY
Альбом (сингл)
Get Your Kicks
Жанр
Диско
Трек-лист
Colder Than Ice, Get Your Kicks, L.A.D.Y.O, Slice Me Nice, Chinese Eyes, Check It Out, Blood And Honey, In Shock
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fancy - Get Your Kicks (Red) (5948650421453) виниловая пластинка

"Get Your Kicks" - дебютный студийный альбом певца Фэнси, выпущенный в 1985 году. Переиздание на 180-гр красном виниле. По музыкальным меркам звезда Фэнси взошла на небосклон довольно поздно: в 1984 году в возрасте 38 лет Манфред Алоиз Зегит выпускает "Slice Me Nice", имевшую оглушительный успех. После этого Fancy выпускает целую очередь породистых поп-хитов. "Chinese Eyes", "Bolero", "Lady Of Ice", "Colder Than Ice", "Get Lost Tonight", "Flames Of Love" - вот лишь некоторые треки, вознесшие Fancy на музыкальный Олимп. Также Fancy известен как ремикс-артист (например, его перу принадлежит идеальная переработка "Mind Is The Magic" Майкла Джексона), соратник Джими Хендрикса и Джорджио Мородера. На его счету - бессчетное число попаданий в первую десятку чартов Европы, звание рекордсмена книги Гинесса (2016 год: музыкальное выступление на самой большой высоте - планка, покорившаяся Fancy в 70 лет) и плодотворная работа с большим числом благотворительных организаций (помощь крупным кошачьим, родившимся в цивилизации, в Словакии и гуманитарная помощь в Румынии).



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Fancy - Get Your Kicks (Red) (5948650421453) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metro Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metro Records
Barcode
[5948650421453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
FANCY
Альбом (сингл)
Get Your Kicks
Жанр
Диско
Трек-лист
Colder Than Ice, Get Your Kicks, L.A.D.Y.O, Slice Me Nice, Chinese Eyes, Check It Out, Blood And Honey, In Shock
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
"Get Your Kicks" - дебютный студийный альбом певца Фэнси, выпущенный в 1985 году. Переиздание на 180-гр красном виниле. По музыкальным меркам звезда Фэнси взошла на небосклон довольно поздно: в 1984 году в возрасте 38 лет Манфред Алоиз Зегит выпускает "Slice Me Nice", имевшую оглушительный успех. После этого Fancy выпускает целую очередь породистых поп-хитов. "Chinese Eyes", "Bolero", "Lady Of Ice", "Colder Than Ice", "Get Lost Tonight", "Flames Of Love" - вот лишь некоторые треки, вознесшие Fancy на музыкальный Олимп. Также Fancy известен как ремикс-артист (например, его перу принадлежит идеальная переработка "Mind Is The Magic" Майкла Джексона), соратник Джими Хендрикса и Джорджио Мородера. На его счету - бессчетное число попаданий в первую десятку чартов Европы, звание рекордсмена книги Гинесса (2016 год: музыкальное выступление на самой большой высоте - планка, покорившаяся Fancy в 70 лет) и плодотворная работа с большим числом благотворительных организаций (помощь крупным кошачьим, родившимся в цивилизации, в Словакии и гуманитарная помощь в Румынии).


Теги товара: Цветной винил
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