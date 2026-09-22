Fancy - Get Your Kicks (Red) (5948650421453) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fancy - Get Your Kicks (Red) (5948650421453) виниловая пластинка
"Get Your Kicks" - дебютный студийный альбом певца Фэнси, выпущенный в 1985 году. Переиздание на 180-гр красном виниле. По музыкальным меркам звезда Фэнси взошла на небосклон довольно поздно: в 1984 году в возрасте 38 лет Манфред Алоиз Зегит выпускает "Slice Me Nice", имевшую оглушительный успех. После этого Fancy выпускает целую очередь породистых поп-хитов. "Chinese Eyes", "Bolero", "Lady Of Ice", "Colder Than Ice", "Get Lost Tonight", "Flames Of Love" - вот лишь некоторые треки, вознесшие Fancy на музыкальный Олимп. Также Fancy известен как ремикс-артист (например, его перу принадлежит идеальная переработка "Mind Is The Magic" Майкла Джексона), соратник Джими Хендрикса и Джорджио Мородера. На его счету - бессчетное число попаданий в первую десятку чартов Европы, звание рекордсмена книги Гинесса (2016 год: музыкальное выступление на самой большой высоте - планка, покорившаяся Fancy в 70 лет) и плодотворная работа с большим числом благотворительных организаций (помощь крупным кошачьим, родившимся в цивилизации, в Словакии и гуманитарная помощь в Румынии).
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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