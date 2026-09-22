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Темляк Victorinox, 65 мм, красный купить с доставкой в Москве
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Темляк Victorinox, 65 мм, красный

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Темляк Victorinox, 65 мм, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
нейлон, резина
Цвет
красный
Комлектация
темляк, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727289
Доставка в Москве
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Темляк Victorinox, 65 мм, красный
290 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
Темляк
Материал
нейлон, резина
Цвет
красный
Длина, см
6.5
Комлектация
темляк, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
7х5х1
Вес, г.
10

Описание товара Темляк Victorinox, 65 мм, красный

Темляк Victorinox служит для моментального извлечения складного ножа из чехла при внезапной необходимости. Переплетенные особым способом капроновые нити способны выдержать очень большую нагрузку. К ножу шнур прикрепляется через специальное кольцо. При помощи темляка можно своевременно воспользоваться понадобившимся элементом. Страховкой от случайного выскальзывания при использовании режущего инструмента в сырую погоду или темное время суток служит петля, в которую следует продеть большой палец рабочей руки.

Отзывы о товаре Темляк Victorinox, 65 мм, красный




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
Темляк
Материал
нейлон, резина
Цвет
красный
Длина, см
6.5
Комлектация
темляк, упаковка
Страна производитель
Швейцария
Описание
Темляк Victorinox служит для моментального извлечения складного ножа из чехла при внезапной необходимости. Переплетенные особым способом капроновые нити способны выдержать очень большую нагрузку. К ножу шнур прикрепляется через специальное кольцо. При помощи темляка можно своевременно воспользоваться понадобившимся элементом. Страховкой от случайного выскальзывания при использовании режущего инструмента в сырую погоду или темное время суток служит петля, в которую следует продеть большой палец рабочей руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Темляк Victorinox, 65 мм, красный - данный товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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