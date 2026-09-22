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Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 купить с доставкой в Москве
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Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932

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Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 1
Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 2
Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 3
Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 4
Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 5
Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 6
Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 7
Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 8
Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 9
Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 10
Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
да
Подсветка
нет
Скорость вращения
4500 об/мин
  • Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 1
  • Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 2
  • Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 3
  • Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 4
  • Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 5
  • Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 6
  • Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 7
  • Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 8
  • Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 9
  • Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 10
  • Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727187
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип пилы
торцовочная
Лазерный маркер
да
Комплектация
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
190
Пылесборник
да
Скорость вращения
4500 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
45
Угол наклона, градус
45
Зарядное устройство в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Габариты без упаковки
490х335х330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х31
Вес, кг.
8.25

Описание товара Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932

Торцовочная пила Ryobi EMS190DCL 5133000932 служит для распила заготовок из древесины. Тонкий пильный диск ТСТ с 24 зубьями обеспечивает увеличение скорости и продолжительности работы. При использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50 инструмент производит до 189 поперечных резов (22х100 мм).



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Отзывы о товаре Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип пилы
торцовочная
Лазерный маркер
да
Комплектация
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
190
Пылесборник
да
Развернуть
Скорость вращения
4500 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
45
Угол наклона, градус
45
Зарядное устройство в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Габариты без упаковки
490х335х330
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная пила Ryobi EMS190DCL 5133000932 служит для распила заготовок из древесины. Тонкий пильный диск ТСТ с 24 зубьями обеспечивает увеличение скорости и продолжительности работы. При использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50 инструмент производит до 189 поперечных резов (22х100 мм).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила торцовочная Ryobi 190mm ONE+ EMS190DCL 5133000932 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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