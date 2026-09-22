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Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue купить с доставкой в Москве
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Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue

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Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue - фото 1
Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue - фото 2
Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue - фото 3
Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue - фото 4
Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue - фото 5
Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue - фото 6
Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный, синий
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания
25 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
40
  • Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue - фото 1
  • Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue - фото 2
  • Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue - фото 3
  • Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue - фото 4
  • Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue - фото 5
  • Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue - фото 6
  • Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727092
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Характеристики

Бренд
Blackton
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный, синий
Комплектация
Вертикальный пылесос, контейнер для для сбора пыли, трубка, щелевая насадка, щетка для мебели, основная щетка, держатель для насадок, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
77
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания
25 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue

Вертикальный циклонный пылесос Blackton Bt VCA1401B – уникальный беспроводной пылесос «2 в 1», который поможет поддерживать порядок не только в доме, но и в автомобиле. Пылесос оснащен емким литий-ионным аккумулятором, который заряжается всего за 4-5 часов. Полного заряда хватает на полноценную уборку квартиры. С легким и удобным пылесосом вы сможете удалить пыль и загрязнения даже там, где нет розеток. Более того, пылесос не требует сборки. Чтобы начать уборку, просто возьмите пылесос в руку и нажмите кнопку включения. Низкий уровень шума сделает эксплуатацию пылесоса более комфортной. В комплектацию прибора входят специальная щелевая насадка, щетка для мебели, а также поворотная турбощетка с LED подсветкой, благодаря которым беспроводной пылесос можно использовать в том числе для уборки в салоне автомобиля. Насадки помогут вам быстро и качественно очистить сидения, коврики, щели и мелкие детали на приборной панели, а также удалить из бардачка и багажника накопившийся сор. Пылесос оснащен индикатором заряда аккумулятора на корпусе. 4х ступенчатая фильтрация способна удалить из воздуха мельчайшие частицы пыли, цветочную пыльцу и даже болезнетворные бактерии. Для удобного хранения в комплекте предусмотрена база для зарядки с функцией хранения аксессуаров, которая фиксирует пылесос с зарядным устройством в вертикальном положении. Так пылесос занимает минимум места и всегда готов к работе.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос Blackton Bt VCA1401B Black/Blue




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Характеристики
Бренд
Blackton
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный, синий
Комплектация
Вертикальный пылесос, контейнер для для сбора пыли, трубка, щелевая насадка, щетка для мебели, основная щетка, держатель для насадок, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
77
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания
25 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный циклонный пылесос Blackton Bt VCA1401B – уникальный беспроводной пылесос «2 в 1», который поможет поддерживать порядок не только в доме, но и в автомобиле. Пылесос оснащен емким литий-ионным аккумулятором, который заряжается всего за 4-5 часов. Полного заряда хватает на полноценную уборку квартиры. С легким и удобным пылесосом вы сможете удалить пыль и загрязнения даже там, где нет розеток. Более того, пылесос не требует сборки. Чтобы начать уборку, просто возьмите пылесос в руку и нажмите кнопку включения. Низкий уровень шума сделает эксплуатацию пылесоса более комфортной. В комплектацию прибора входят специальная щелевая насадка, щетка для мебели, а также поворотная турбощетка с LED подсветкой, благодаря которым беспроводной пылесос можно использовать в том числе для уборки в салоне автомобиля. Насадки помогут вам быстро и качественно очистить сидения, коврики, щели и мелкие детали на приборной панели, а также удалить из бардачка и багажника накопившийся сор. Пылесос оснащен индикатором заряда аккумулятора на корпусе. 4х ступенчатая фильтрация способна удалить из воздуха мельчайшие частицы пыли, цветочную пыльцу и даже болезнетворные бактерии. Для удобного хранения в комплекте предусмотрена база для зарядки с функцией хранения аксессуаров, которая фиксирует пылесос с зарядным устройством в вертикальном положении. Так пылесос занимает минимум места и всегда готов к работе.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
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