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Молчат дома - Монумент (coloured) (0843563131169) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Молчат дома - Монумент (coloured) (0843563131169) виниловая пластинка

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Молчат дома - Монумент (coloured) (0843563131169) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
Монумент
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Молчат дома - Монумент (coloured) (0843563131169) виниловая пластинка - фото 1
  • Молчат дома - Монумент (coloured) (0843563131169) виниловая пластинка - фото 2
  • Молчат дома - Монумент (coloured) (0843563131169) виниловая пластинка - фото 3
  • Молчат дома - Монумент (coloured) (0843563131169) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726920
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Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563131169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
Монумент
Жанр
панк
Трек-лист
Утонуть / Utonut', Обречен / Obrechen, Дискотека / Discoteque, Не Смешно / Ne Smeshno, Ответа Нет / Otveta Net, Звезды / Zvezdy, Удалил Твой Номер / Udalil Tvoy Nomer, Ленинградский Блюз / Leningradskiy Blues, Любить И Выполнять / Lubit' I Vypolnyat'
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Молчат дома - Монумент (coloured) (0843563131169) виниловая пластинка

«Monument» — третий альбом минской группы «Молчат Дома» и первый релиз всемирно известного белорусского пост-панк-трио на их новом лейбле Sacred Bones. В марте группа отыграла аншлаговый тур по Германии — до начала пандемии и введения карантина — и в альбом вошла сингл «Ne Smeshno», ставший абсолютным фаворитом как у группы, так и у публики на концертах. В переводе «Не смешно» примерно означает «Не смешно». Это точно описывает нынешнюю напряженную политическую ситуацию в стране… В сопровождении драм-машины фронтмен и вокалист Егор Шкутко изливает на русском языке свои чувства изоляции, безнадежности и разочарования. «Памятник» — подходящее название для третьего альбома группы «Молчат Дома», основанной в Минске, Беларусь, в 2017 году. Действительно, это название символизирует всё, чего музыканты достигли как группа за столь короткое время. Всего три года разделяют их восхождение от загадочной информации для посвященных до вирусного мема в TikTok. С тех пор эта пост-панк/синтпоп/нью-вейв группа стала одним из ключевых коллективов на белорусской пост-панк сцене. Альбом "Monument" был написан и записан в их родном городе Минске во время карантина. На своем третьем полноформатном альбоме Molchat Doma заметно отточили свое мастерство. Композиторская работа стала сильнее, аранжировки — более изысканными. Арсенал оборудования Романа Комогорцева и Павла Козлова расширился и теперь включает в себя широкий спектр синтезаторов и драм-машин, которыми музыканты управляют с высокой точностью. Вокал Егора Шкутко плавно переходит от его безошибочно узнаваемой бесстрастной манеры пения к выразительному, успокаивающему спокойствию. Его прекрасные тексты, исполненные на русском языке, одновременно мрачны и романтичны. С альбомом «Monument» группа «Молчат Дома» достигла одной из самых сложных целей: значительно расширила рамки своего творчества, сохранив при этом всё, что делало их великими с самого начала.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563131169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
Монумент
Жанр
панк
Трек-лист
Утонуть / Utonut', Обречен / Obrechen, Дискотека / Discoteque, Не Смешно / Ne Smeshno, Ответа Нет / Otveta Net, Звезды / Zvezdy, Удалил Твой Номер / Udalil Tvoy Nomer, Ленинградский Блюз / Leningradskiy Blues, Любить И Выполнять / Lubit' I Vypolnyat'
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
«Monument» — третий альбом минской группы «Молчат Дома» и первый релиз всемирно известного белорусского пост-панк-трио на их новом лейбле Sacred Bones. В марте группа отыграла аншлаговый тур по Германии — до начала пандемии и введения карантина — и в альбом вошла сингл «Ne Smeshno», ставший абсолютным фаворитом как у группы, так и у публики на концертах. В переводе «Не смешно» примерно означает «Не смешно». Это точно описывает нынешнюю напряженную политическую ситуацию в стране… В сопровождении драм-машины фронтмен и вокалист Егор Шкутко изливает на русском языке свои чувства изоляции, безнадежности и разочарования. «Памятник» — подходящее название для третьего альбома группы «Молчат Дома», основанной в Минске, Беларусь, в 2017 году. Действительно, это название символизирует всё, чего музыканты достигли как группа за столь короткое время. Всего три года разделяют их восхождение от загадочной информации для посвященных до вирусного мема в TikTok. С тех пор эта пост-панк/синтпоп/нью-вейв группа стала одним из ключевых коллективов на белорусской пост-панк сцене. Альбом "Monument" был написан и записан в их родном городе Минске во время карантина. На своем третьем полноформатном альбоме Molchat Doma заметно отточили свое мастерство. Композиторская работа стала сильнее, аранжировки — более изысканными. Арсенал оборудования Романа Комогорцева и Павла Козлова расширился и теперь включает в себя широкий спектр синтезаторов и драм-машин, которыми музыканты управляют с высокой точностью. Вокал Егора Шкутко плавно переходит от его безошибочно узнаваемой бесстрастной манеры пения к выразительному, успокаивающему спокойствию. Его прекрасные тексты, исполненные на русском языке, одновременно мрачны и романтичны. С альбомом «Monument» группа «Молчат Дома» достигла одной из самых сложных целей: значительно расширила рамки своего творчества, сохранив при этом всё, что делало их великими с самого начала.


Теги товара: Limited Edition
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