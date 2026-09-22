Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь MSI FORGE K210 Combo Black
Клавиатура+мышь беспроводная MSI FORGE K210 Wireless Combo представляет собой набор, который удостоен стать главным элементом на вашем рабочем столе. Входящая в него клавиатура располагает 104 низкопрофильными клавишами, отличительной особенностью которых является небольшая высота, что способствует уменьшению толщины аксессуара. С цифровым блоком вы мгновенно и тщательно обработаете большой объем числовых данных. Мышь оснащена 5 кнопками. В качестве ее главного элемента использован оптический светодиодный сенсор с регулируемым разрешением – таким образом, вы прочувствуете всю точность при наведении курсора и насладитесь непревзойденно легким скольжением по любой поверхности
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Теги товара: ножничные
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Теги товара: ножничные
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