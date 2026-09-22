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Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) купить с доставкой в Москве
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Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G)

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Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 1
Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 2
Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 3
Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 4
Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 5
Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 6
Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 7
Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 8
Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 1
  • Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 2
  • Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 3
  • Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 4
  • Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 5
  • Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 6
  • Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 7
  • Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 8
  • Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726814
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-1850 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
80

Описание товара Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G)

Кулер DeepCool AG500 - это надежное и эффективное решение для охлаждения процессора вашего компьютера. С его помощью вы сможете обеспечить оптимальную температуру работы вашего процессора даже в условиях повышенной нагрузки. Этот кулер предназначен специально для процессоров и обеспечивает активное охлаждение благодаря одному вентилятору размером 120x120 мм. Материал радиатора и основания - алюминий, что обеспечивает отличную теплопроводность и эффективное охлаждение. Кроме того, основание кулера выполнено из алюминия и меди, что также способствует эффективному отводу тепла. Вентилятор кулера DeepCool AG500 оснащен гидродинамическим подшипником (FDB), который обеспечивает бесшумную работу и долгий срок службы. Кулер также оснащен регулятором оборотов PWM, который позволяет настраивать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора. Благодаря своим компактным размерам и универсальному креплению, кулер DeepCool AG500 подходит для большинства современных систем охлаждения процессоров. Он легко устанавливается на различные сокеты процессоров, что делает его удобным и практичным выбором для любого ПК. Кулер DeepCool AG500 - это надежное и эффективное решение для охлаждения вашего процессора. Благодаря его высокой производительности и качественным материалам, ваш компьютер будет работать стабильно и без перегревов даже при интенсивном использовании. Не стоит рисковать здоровьем вашего компьютера - выберите кулер DeepCool AG500 и наслаждайтесь плавной и бесшумной работой вашей системы!



Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
300-1850 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер DeepCool AG500 - это надежное и эффективное решение для охлаждения процессора вашего компьютера. С его помощью вы сможете обеспечить оптимальную температуру работы вашего процессора даже в условиях повышенной нагрузки. Этот кулер предназначен специально для процессоров и обеспечивает активное охлаждение благодаря одному вентилятору размером 120x120 мм. Материал радиатора и основания - алюминий, что обеспечивает отличную теплопроводность и эффективное охлаждение. Кроме того, основание кулера выполнено из алюминия и меди, что также способствует эффективному отводу тепла. Вентилятор кулера DeepCool AG500 оснащен гидродинамическим подшипником (FDB), который обеспечивает бесшумную работу и долгий срок службы. Кулер также оснащен регулятором оборотов PWM, который позволяет настраивать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора. Благодаря своим компактным размерам и универсальному креплению, кулер DeepCool AG500 подходит для большинства современных систем охлаждения процессоров. Он легко устанавливается на различные сокеты процессоров, что делает его удобным и практичным выбором для любого ПК. Кулер DeepCool AG500 - это надежное и эффективное решение для охлаждения вашего процессора. Благодаря его высокой производительности и качественным материалам, ваш компьютер будет работать стабильно и без перегревов даже при интенсивном использовании. Не стоит рисковать здоровьем вашего компьютера - выберите кулер DeepCool AG500 и наслаждайтесь плавной и бесшумной работой вашей системы!


Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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