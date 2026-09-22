Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G)
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Характеристики
Описание товара Кулер Deepcool AG500 (R-AG500-BKNNMN-G)
Кулер DeepCool AG500 - это надежное и эффективное решение для охлаждения процессора вашего компьютера. С его помощью вы сможете обеспечить оптимальную температуру работы вашего процессора даже в условиях повышенной нагрузки. Этот кулер предназначен специально для процессоров и обеспечивает активное охлаждение благодаря одному вентилятору размером 120x120 мм. Материал радиатора и основания - алюминий, что обеспечивает отличную теплопроводность и эффективное охлаждение. Кроме того, основание кулера выполнено из алюминия и меди, что также способствует эффективному отводу тепла. Вентилятор кулера DeepCool AG500 оснащен гидродинамическим подшипником (FDB), который обеспечивает бесшумную работу и долгий срок службы. Кулер также оснащен регулятором оборотов PWM, который позволяет настраивать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора. Благодаря своим компактным размерам и универсальному креплению, кулер DeepCool AG500 подходит для большинства современных систем охлаждения процессоров. Он легко устанавливается на различные сокеты процессоров, что делает его удобным и практичным выбором для любого ПК. Кулер DeepCool AG500 - это надежное и эффективное решение для охлаждения вашего процессора. Благодаря его высокой производительности и качественным материалам, ваш компьютер будет работать стабильно и без перегревов даже при интенсивном использовании. Не стоит рисковать здоровьем вашего компьютера - выберите кулер DeepCool AG500 и наслаждайтесь плавной и бесшумной работой вашей системы!
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