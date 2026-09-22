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Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK

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Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK - фото 1
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK - фото 2
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK - фото 3
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK - фото 4
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK - фото 5
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK - фото 6
Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK - фото 1
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK - фото 2
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK - фото 3
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK - фото 4
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK - фото 5
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK - фото 6
  • Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718960
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29.85
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х21х3
Вес, кг.
1.01

Описание товара Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK

Кулер для процессора ID-Coo ng FROZN A410 BLACK идеально вписывается в сборку ПК, где требуется надежное охлаждение без лишнего шума. С его помощью процессор остается в оптимальном температурном режиме даже во время интенсивных задач, таких как игры или рендеринг видео. Эта модель сочетает простоту установки с высокой эффективностью, позволяя сосредоточиться на производительности системы, а не на перегреве компонентов. Конструкция включает 4 тепловые трубки и алюминиевый радиатор, которые эффективно отводят тепло от чипа. Кулер для ПК оснащен 12-сантиметровым вентилятором с автоматической регулировкой скорости до 2000 об/мин, что обеспечивает баланс между охлаждением и тишиной. Кулер ID-Coo ng поддерживает сокеты Intel и AMD, легко монтируется без конфликтов с модулями памяти или другими элементами, делая процесс сборки быстрым и удобным. Благодаря такой системе охлаждение для компьютера работает стабильно, продлевая срок службы процессора в повседневном использовании. Эта модель подойдет для геймеров, энтузиастов и офисных пользователей, собирающих компактные или средние системы. Высокая совместимость с большинством платформ гарантирует универсальность, а низкий уровень шума позволяет размещать ПК в тихих помещениях. В итоге FROZN A410 BLACK становится практичным решением для тех, кто ценит надежность без компромиссов в производительности.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора ID-Cooling FROZN A410 BLACK




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29.85
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Coo ng FROZN A410 BLACK идеально вписывается в сборку ПК, где требуется надежное охлаждение без лишнего шума. С его помощью процессор остается в оптимальном температурном режиме даже во время интенсивных задач, таких как игры или рендеринг видео. Эта модель сочетает простоту установки с высокой эффективностью, позволяя сосредоточиться на производительности системы, а не на перегреве компонентов. Конструкция включает 4 тепловые трубки и алюминиевый радиатор, которые эффективно отводят тепло от чипа. Кулер для ПК оснащен 12-сантиметровым вентилятором с автоматической регулировкой скорости до 2000 об/мин, что обеспечивает баланс между охлаждением и тишиной. Кулер ID-Coo ng поддерживает сокеты Intel и AMD, легко монтируется без конфликтов с модулями памяти или другими элементами, делая процесс сборки быстрым и удобным. Благодаря такой системе охлаждение для компьютера работает стабильно, продлевая срок службы процессора в повседневном использовании. Эта модель подойдет для геймеров, энтузиастов и офисных пользователей, собирающих компактные или средние системы. Высокая совместимость с большинством платформ гарантирует универсальность, а низкий уровень шума позволяет размещать ПК в тихих помещениях. В итоге FROZN A410 BLACK становится практичным решением для тех, кто ценит надежность без компромиссов в производительности.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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