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Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009)

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Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) - фото 1
Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) - фото 2
Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) - фото 3
Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) - фото 4
Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) - фото 5
Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) - фото 6
Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) - фото 1
  • Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) - фото 2
  • Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) - фото 3
  • Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) - фото 4
  • Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) - фото 5
  • Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) - фото 6
  • Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717574
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
35.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х44х39
Вес, кг.
19.55

Описание товара Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009)

Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009)



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2000 об/мин
Уровень шума
35.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Alseye H120D Universal (AS.01.02.0009)


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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