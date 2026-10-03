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Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) купить с доставкой в Москве
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Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS)

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Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 1
Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 2
Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 3
Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 4
Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 5
Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 6
Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 7
Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 8
Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 9
Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 10
Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
2100-6800 об/мин
  • Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 5
  • Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 6
  • Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 7
  • Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 8
  • Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 9
  • Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 10
  • Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625629
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание кулера
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
2100-6800 об/мин
Уровень шума
52
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х10
Вес, г.
500

Описание товара Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS)

В комплекте с кулером ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu EX293439RUS идёт направляющая планка для корректной установки процессора в сокет LGA3647 Square ILM



Теги товара: Intel, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
термопаста нанесена на основание кулера
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
60
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2100-6800 об/мин
Уровень шума
52
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
В комплекте с кулером ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu EX293439RUS идёт направляющая планка для корректной установки процессора в сокет LGA3647 Square ILM


Теги товара: Intel, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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