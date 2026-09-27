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Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM

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Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 1
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 7
Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 8
Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 9
Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 10
Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 11
Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 7
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 8
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 9
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 10
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 11
  • Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625592
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM
3 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х14
Вес, кг.
1.01

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM

Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT SLIM предназначен для использования в узких корпусах. Оснащенный медными тепловыми трубками и радиатором, он обеспечивает эффективное охлаждение и увеличивает производительность устройства. Устройство имеет утонченную конструкцию шириной всего 12 см, что позволяет ему умещаться в узкие корпуса. Он поддерживает широкий диапазон сокетов, включая Intel LGA115x/1200 и AM4/5. Конструкция кулера ID-COOLING SE-207-XT SLIM обеспечивает бесшумную работу благодаря специальным амортизирующим подушкам, которые поглощают вибрации и звуки.



Теги товара: AMD, 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT SLIM предназначен для использования в узких корпусах. Оснащенный медными тепловыми трубками и радиатором, он обеспечивает эффективное охлаждение и увеличивает производительность устройства. Устройство имеет утонченную конструкцию шириной всего 12 см, что позволяет ему умещаться в узкие корпуса. Он поддерживает широкий диапазон сокетов, включая Intel LGA115x/1200 и AM4/5. Конструкция кулера ID-COOLING SE-207-XT SLIM обеспечивает бесшумную работу благодаря специальным амортизирующим подушкам, которые поглощают вибрации и звуки.


Теги товара: AMD, 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM – стоимость товара 3130 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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