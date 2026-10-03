Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA KIT
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA KIT
Кулеры и системы охлаждения Alseye представляют собой высокоэффективные решения для поддержания оптимальной температуры вашего компьютера. Эта модель оснащена тремя вентиляторами диаметром 120 мм каждый, что обеспечивает мощный поток воздуха и эффективное охлаждение всех компонентов вашего корпуса. Одной из ключевых особенностей данного устройства является наличие стильной подсветки. Она не только улучшает внешний вид вашего ПК, но и создает уникальную атмосферу, подчеркивая его индивидуальность. Эти кулеры идеально подходят для геймеров и энтузиастов, которые не только заботятся о производительности, но и придают значение эстетике своего рабочей станции. Кулеры Alseye разработаны с учетом простоты установки и надежности в работе. Системы охлаждения отличаются долговечностью и низким уровнем шума, что обеспечивает комфортное использование ПК даже при максимальных нагрузках. Выбирая Alseye, вы выбираете качество, стиль и эффективность.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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