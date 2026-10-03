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Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA KIT купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA KIT

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
Уровень шума
33.8
  • Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA KIT - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA KIT - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA KIT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643618
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
в комплекте разветвитель питания вентиляторов, ARGB контроллер, комплект крепежа, подсветка подключается параллельно
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
Уровень шума
33.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х40
Вес, кг.
12.9

Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA KIT

Кулеры и системы охлаждения Alseye представляют собой высокоэффективные решения для поддержания оптимальной температуры вашего компьютера. Эта модель оснащена тремя вентиляторами диаметром 120 мм каждый, что обеспечивает мощный поток воздуха и эффективное охлаждение всех компонентов вашего корпуса. Одной из ключевых особенностей данного устройства является наличие стильной подсветки. Она не только улучшает внешний вид вашего ПК, но и создает уникальную атмосферу, подчеркивая его индивидуальность. Эти кулеры идеально подходят для геймеров и энтузиастов, которые не только заботятся о производительности, но и придают значение эстетике своего рабочей станции. Кулеры Alseye разработаны с учетом простоты установки и надежности в работе. Системы охлаждения отличаются долговечностью и низким уровнем шума, что обеспечивает комфортное использование ПК даже при максимальных нагрузках. Выбирая Alseye, вы выбираете качество, стиль и эффективность.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA KIT




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
в комплекте разветвитель питания вентиляторов, ARGB контроллер, комплект крепежа, подсветка подключается параллельно
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
Уровень шума
33.8
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулеры и системы охлаждения Alseye представляют собой высокоэффективные решения для поддержания оптимальной температуры вашего компьютера. Эта модель оснащена тремя вентиляторами диаметром 120 мм каждый, что обеспечивает мощный поток воздуха и эффективное охлаждение всех компонентов вашего корпуса. Одной из ключевых особенностей данного устройства является наличие стильной подсветки. Она не только улучшает внешний вид вашего ПК, но и создает уникальную атмосферу, подчеркивая его индивидуальность. Эти кулеры идеально подходят для геймеров и энтузиастов, которые не только заботятся о производительности, но и придают значение эстетике своего рабочей станции. Кулеры Alseye разработаны с учетом простоты установки и надежности в работе. Системы охлаждения отличаются долговечностью и низким уровнем шума, что обеспечивает комфортное использование ПК даже при максимальных нагрузках. Выбирая Alseye, вы выбираете качество, стиль и эффективность.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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