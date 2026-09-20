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Кулер для процессора Enermax ETS-T50A-W-ARGB Universal, WHITE купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Enermax ETS-T50A-W-ARGB Universal, WHITE

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Кулер для процессора Enermax ETS-T50A-W-ARGB Universal, WHITE - фото 1
Кулер для процессора Enermax ETS-T50A-W-ARGB Universal, WHITE - фото 2
Кулер для процессора Enermax ETS-T50A-W-ARGB Universal, WHITE - фото 3
Кулер для процессора Enermax ETS-T50A-W-ARGB Universal, WHITE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
230
  • Кулер для процессора Enermax ETS-T50A-W-ARGB Universal, WHITE - фото 1
  • Кулер для процессора Enermax ETS-T50A-W-ARGB Universal, WHITE - фото 2
  • Кулер для процессора Enermax ETS-T50A-W-ARGB Universal, WHITE - фото 3
  • Кулер для процессора Enermax ETS-T50A-W-ARGB Universal, WHITE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651875
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Характеристики

Бренд
Suburban
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1600
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel/AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
230
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1600 об/мин
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х37х30
Вес, кг.
12.5

Описание товара Кулер для процессора Enermax ETS-T50A-W-ARGB Universal, WHITE

Кулер для процессора Enermax ETS-T50 AXE ARGB выпускается как средство охлаждения для ЦПУ с сокетом AM3, AM4, AM5, LGA 2066, а также LGA 1151-v2 и рядом других разъемов линейки LGA. Его можно использовать для оптимизации температуры процессора с уровнем тепловыделения до 230 Вт, установленного в домашний или игровой системный блок. Башенный кулер комплектуется медно-алюминиевым основанием, 5 тепловыми трубками и радиатором большого размера из алюминия. Система охлаждения для ЦПУ Enermax ETS-T50 AXE ARGB характеризуется полной высотой 160 мм. Штатный вентилятор модуля охлаждения отличается размером 120x120 мм и получает питание от разъема 4-pin. В процессе работы вентилятор с подшипником качения и интегрированной подсветкой поддерживает частоту вращения от 500 до 1600 об/мин.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Enermax ETS-T50A-W-ARGB Universal, WHITE




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Характеристики
Бренд
Suburban
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
1600
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel/AMD
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
230
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1600 об/мин
Уровень шума
24
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Enermax ETS-T50 AXE ARGB выпускается как средство охлаждения для ЦПУ с сокетом AM3, AM4, AM5, LGA 2066, а также LGA 1151-v2 и рядом других разъемов линейки LGA. Его можно использовать для оптимизации температуры процессора с уровнем тепловыделения до 230 Вт, установленного в домашний или игровой системный блок. Башенный кулер комплектуется медно-алюминиевым основанием, 5 тепловыми трубками и радиатором большого размера из алюминия. Система охлаждения для ЦПУ Enermax ETS-T50 AXE ARGB характеризуется полной высотой 160 мм. Штатный вентилятор модуля охлаждения отличается размером 120x120 мм и получает питание от разъема 4-pin. В процессе работы вентилятор с подшипником качения и интегрированной подсветкой поддерживает частоту вращения от 500 до 1600 об/мин.
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Отзывы


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