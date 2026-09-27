Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW)
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 599937
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
AMD
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
150
Описание товара Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW)
Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT SLIM предназначен для использования в узких корпусах. Оснащенный медными тепловыми трубками и радиатором, он обеспечивает эффективное охлаждение и увеличивает производительность устройства. Устройство имеет утонченную конструкцию шириной всего 12 см, что позволяет ему умещаться в узкие корпуса. Он поддерживает широкий диапазон сокетов, включая Intel LGA115x/1200 и AM4/5. Конструкция кулера ID-COOLING SE-207-XT SLIM обеспечивает бесшумную работу благодаря специальным амортизирующим подушкам, которые поглощают вибрации и звуки.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
AMD
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Башенный кулер для процессора ID-COOLING SE-207-XT SLIM предназначен для использования в узких корпусах. Оснащенный медными тепловыми трубками и радиатором, он обеспечивает эффективное охлаждение и увеличивает производительность устройства. Устройство имеет утонченную конструкцию шириной всего 12 см, что позволяет ему умещаться в узкие корпуса. Он поддерживает широкий диапазон сокетов, включая Intel LGA115x/1200 и AM4/5. Конструкция кулера ID-COOLING SE-207-XT SLIM обеспечивает бесшумную работу благодаря специальным амортизирующим подушкам, которые поглощают вибрации и звуки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM SNOW 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, AM5/ Screws (SE-207-XT_SLIM_SNOW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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