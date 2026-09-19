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Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black

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Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black - фото 3
Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black - фото 4
Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black - фото 5
Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
Уровень шума
22.5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364340
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1700
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
Уровень шума
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х14
Вес, г.
200

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black

Комплект вентиляторов Arctic Cooling P14 Value Pack [ACFAN00136A] станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать или модернизировать систему охлаждения производительного системного блока. В комплекте – пять 140-миллиметровых вентиляторов, отличающихся малошумностью. Один вентилятор характеризуется уровнем шума, равным 24.5 дБ и воздушным потоком, составляющим 72.8 CFM. Частота вращения постоянна – 1700 оборотов в минуту. Вентиляторы, составляющие комплект Arctic Cooling P14 Value Pack [ACFAN00136A], рассчитаны на длительную эксплуатацию. Время безотказной работы устройств теплоотвода – 50 тысяч часов. Дизайн вентиляторов можно назвать классическим: цвет корпусов и лопастей – черный. Подсветка отсутствует. Для подключения вентиляторов используются 40-сантиметровые кабели. Разъем питания стандартен для вентиляторов с фиксированной скоростью вращения – 3-pin. В комплекте – крепежные винты. Информация о технических характеристиках вентиляторов размещена на этикетке, размещенной на упаковке.



Теги товара: Для корпуса, 140 мм

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic P14 Value Pack (ACFAN00136A) Black




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1700
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
Развернуть
Уровень шума
22.5
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект вентиляторов Arctic Cooling P14 Value Pack [ACFAN00136A] станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать или модернизировать систему охлаждения производительного системного блока. В комплекте – пять 140-миллиметровых вентиляторов, отличающихся малошумностью. Один вентилятор характеризуется уровнем шума, равным 24.5 дБ и воздушным потоком, составляющим 72.8 CFM. Частота вращения постоянна – 1700 оборотов в минуту. Вентиляторы, составляющие комплект Arctic Cooling P14 Value Pack [ACFAN00136A], рассчитаны на длительную эксплуатацию. Время безотказной работы устройств теплоотвода – 50 тысяч часов. Дизайн вентиляторов можно назвать классическим: цвет корпусов и лопастей – черный. Подсветка отсутствует. Для подключения вентиляторов используются 40-сантиметровые кабели. Разъем питания стандартен для вентиляторов с фиксированной скоростью вращения – 3-pin. В комплекте – крепежные винты. Информация о технических характеристиках вентиляторов размещена на этикетке, размещенной на упаковке.


Теги товара: Для корпуса, 140 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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