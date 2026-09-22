Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора Arctic Freezer 8i (ACFRE00190A)
Кулер Arctic Cooling Freezer 8i — это надежное и эффективное решение для охлаждения современных процессоров, обеспечивающее стабильную работу даже под высокой нагрузкой. Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам этот кулер отлично справляется с рассеиванием тепла, предотвращая перегрев и продлевая срок службы вашего процессора. Оснащенный одной тепловой трубкой и массивным алюминиевым радиатором, Arctic Cooling Freezer 8i обеспечивает эффективный отвод тепла от процессора. Основание кулера выполнено из комбинации алюминия и меди, что улучшает теплопередачу и способствует быстрому охлаждению. Максимальная рассеиваемая мощность составляет 140 Вт, что делает этот кулер отличным выбором для средних и мощных процессоров, включая модели с разъемами LGA 1700 и 1851. Вентилятор диаметром 100 мм с гидродинамическим подшипником (FDB, S-FDB) обеспечивает тихую и долговечную работу. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 200 до 2300 об/мин благодаря технологии PWM, что позволяет гибко настраивать охлаждение в зависимости от нагрузки. Уровень шума остается минимальным — от 0 до 20 дБ, что особенно важно для тех, кто ценит тишину во время работы или игр. Воздушный поток достигает 45 CFM, гарантируя эффективное охлаждение даже при интенсивных вычислениях. Компактная высота кулера (135,9 мм) позволяет легко установить его в большинство корпусов стандартных размеров без риска конфликта с другими компонентами. Лаконичный черный дизайн делает Arctic Cooling Freezer 8i универсальным решением, которое органично впишется в любую сборку. Простота установки и отсутствие необходимости в дополнительной настройке делают этот кулер удобным выбором как для опытных пользователей, так и для новичков. Надежный 4-пиновый разъем PWM обеспечивает точное управление скоростью вентилятора, а прочная конструкция гарантирует долгий срок службы без потери эффективности.
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