Top.Mail.Ru
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9-PWM купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9-PWM

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9-PWM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
2 260 руб.  2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413337
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
257

Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9-PWM

Вентилятор Noctua NF-A9 PWM – надежное оснащение, которое используется для установки в различные компьютерные сборки. Данное изделие применяется для охлаждения компонентов ПК. Оно прекрасно справляется со своими задачами, исключает достижение критических температур. Габариты вентилятора – 92x92 мм, толщина – 25 мм. При его проектировании была реализована аэродинамическая конструкция, что положительно отразилось на характеристиках вентилятора Noctua NF-A9 PWM. Данное изделие подключается к питанию через коннектор 4-pin. Рабочее напряжение достигает 12 В, а максимальный ток – 100 мА. Вентилятор довольно тихий, уровень создаваемого шума не превышает 22.8 дБ. Скорость вращения – от 400 до 2000 оборотов в минуту. Операционная система самостоятельно регулирует этот параметр, опираясь на температуру комплектующих. Генерируемый воздушный поток на максимальной скорости – 46.44 CFM. Представленный вентилятор переносит продолжительную эксплуатацию. Он безотказно проработает 150000 часов. Для дальнейшей установки вентилятора применяются комплектные крепежные винты.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9-PWM




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор Noctua NF-A9 PWM – надежное оснащение, которое используется для установки в различные компьютерные сборки. Данное изделие применяется для охлаждения компонентов ПК. Оно прекрасно справляется со своими задачами, исключает достижение критических температур. Габариты вентилятора – 92x92 мм, толщина – 25 мм. При его проектировании была реализована аэродинамическая конструкция, что положительно отразилось на характеристиках вентилятора Noctua NF-A9 PWM. Данное изделие подключается к питанию через коннектор 4-pin. Рабочее напряжение достигает 12 В, а максимальный ток – 100 мА. Вентилятор довольно тихий, уровень создаваемого шума не превышает 22.8 дБ. Скорость вращения – от 400 до 2000 оборотов в минуту. Операционная система самостоятельно регулирует этот параметр, опираясь на температуру комплектующих. Генерируемый воздушный поток на максимальной скорости – 46.44 CFM. Представленный вентилятор переносит продолжительную эксплуатацию. Он безотказно проработает 150000 часов. Для дальнейшей установки вентилятора применяются комплектные крепежные винты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9-PWM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...