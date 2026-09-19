Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9-PWM
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Noctua NF-A9-PWM
Вентилятор Noctua NF-A9 PWM – надежное оснащение, которое используется для установки в различные компьютерные сборки. Данное изделие применяется для охлаждения компонентов ПК. Оно прекрасно справляется со своими задачами, исключает достижение критических температур. Габариты вентилятора – 92x92 мм, толщина – 25 мм. При его проектировании была реализована аэродинамическая конструкция, что положительно отразилось на характеристиках вентилятора Noctua NF-A9 PWM. Данное изделие подключается к питанию через коннектор 4-pin. Рабочее напряжение достигает 12 В, а максимальный ток – 100 мА. Вентилятор довольно тихий, уровень создаваемого шума не превышает 22.8 дБ. Скорость вращения – от 400 до 2000 оборотов в минуту. Операционная система самостоятельно регулирует этот параметр, опираясь на температуру комплектующих. Генерируемый воздушный поток на максимальной скорости – 46.44 CFM. Представленный вентилятор переносит продолжительную эксплуатацию. Он безотказно проработает 150000 часов. Для дальнейшей установки вентилятора применяются комплектные крепежные винты.
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