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Кулер PCCooler RZ400 V2 WH купить с доставкой в Москве
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Кулер PCCooler RZ400 V2 WH

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Кулер PCCooler RZ400 V2 WH - фото 2
Кулер PCCooler RZ400 V2 WH - фото 3
Кулер PCCooler RZ400 V2 WH - фото 4
Кулер PCCooler RZ400 V2 WH - фото 5
Кулер PCCooler RZ400 V2 WH - фото 6
Кулер PCCooler RZ400 V2 WH - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
245
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер PCCooler RZ400 V2 WH - фото 1
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  • Кулер PCCooler RZ400 V2 WH - фото 3
  • Кулер PCCooler RZ400 V2 WH - фото 4
  • Кулер PCCooler RZ400 V2 WH - фото 5
  • Кулер PCCooler RZ400 V2 WH - фото 6
  • Кулер PCCooler RZ400 V2 WH - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726794
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
технология прямого контакта
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
245
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х12
Вес, г.
500

Описание товара Кулер PCCooler RZ400 V2 WH

Кулер для процессора PCCooler RZ400 V2 WH совместим с разными процессорными сокетами, такими как 115X/1200/1700/AM4/AM5. Воздушная система охлаждения для ЦПУ отводит и рассеивает до 230 Вт тепловой энергии, выделенной процессором при работе, способствуя оптимизации его рабочей температуры.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер PCCooler RZ400 V2 WH




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
технология прямого контакта
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
245
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора PCCooler RZ400 V2 WH совместим с разными процессорными сокетами, такими как 115X/1200/1700/AM4/AM5. Воздушная система охлаждения для ЦПУ отводит и рассеивает до 230 Вт тепловой энергии, выделенной процессором при работе, способствуя оптимизации его рабочей температуры.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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