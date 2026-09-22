Кулер PCCooler RZ400 V2 WH
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
245
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726794
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
технология прямого контакта
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
245
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х12
Вес, г.
500
Описание товара Кулер PCCooler RZ400 V2 WH
Кулер для процессора PCCooler RZ400 V2 WH совместим с разными процессорными сокетами, такими как 115X/1200/1700/AM4/AM5. Воздушная система охлаждения для ЦПУ отводит и рассеивает до 230 Вт тепловой энергии, выделенной процессором при работе, способствуя оптимизации его рабочей температуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Scr...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ ...
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, A...
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 BLACK
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS)
-
В наличииЦена 3 450 руб. 4 040 руб.863 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB contro...
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS)
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT ADVANCED BLACK 280W/ PWM/ All Intel/...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (614448...
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитВентилятор для процессора ID-Cooling SE-207-XT ADVANCED
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитКулер для процессора Zalman CNPS13X Black
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
технология прямого контакта
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
245
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2200 об/мин
Уровень шума
32
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора PCCooler RZ400 V2 WH совместим с разными процессорными сокетами, такими как 115X/1200/1700/AM4/AM5. Воздушная система охлаждения для ЦПУ отводит и рассеивает до 230 Вт тепловой энергии, выделенной процессором при работе, способствуя оптимизации его рабочей температуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер PCCooler RZ400 V2 WH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер PCCooler RZ400 V2 WH