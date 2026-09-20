Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 BLACK
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652077
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29.85
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х9
Вес, г.
900
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 BLACK
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 BLACK поддерживает большинство устройств, в том числе Intel и AMD, и может обеспечить хорошую производительность охлаждения при низком уровне шума. Он имеет 6 тепловых трубок и алюминиевый радиатор. Конструкция дополнена 12-сантиметровым вентилятором с автоматически регулируемой скоростью вращения до 2000 об/мин. Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 BLACK легко устанавливается на различные сокеты и имеет высокую совместимость с памятью и другими компонентами, что делает его подходящим выбором для большинства сборок.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29.85
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 BLACK поддерживает большинство устройств, в том числе Intel и AMD, и может обеспечить хорошую производительность охлаждения при низком уровне шума. Он имеет 6 тепловых трубок и алюминиевый радиатор. Конструкция дополнена 12-сантиметровым вентилятором с автоматически регулируемой скоростью вращения до 2000 об/мин. Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 BLACK легко устанавливается на различные сокеты и имеет высокую совместимость с памятью и другими компонентами, что делает его подходящим выбором для большинства сборок.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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