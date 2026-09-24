Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT BOX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651874
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2800
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-2800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, г.
355
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT BOX
Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT отличается низким профилем благодаря оснащению вентилятором размерами 92x92 мм. Высота модели не превышает 47 мм, благодаря чему он подойдет для установки в узкий корпус. Для отвода тепла от чипсета используется алюминиевый радиатор с четырьмя трубками диаметром 6 мм. Поддержка востребованных сокетов позволит использовать кулер ID-Cooling IS-47-XT для охлаждения различных процессоров фирм Intel и AMD. В комплект поставки входит термопаста в отдельной емкости.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 120 мм, 140 мм, Алюминий+Медь
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Scr...
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0048AP4.PWM.2U.2011.Cu (EX293443RUS)
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0068AP4.PWM.2U.3647.Cu (EX293439RUS)
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ ...
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, A...
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 BLACK
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS)
-
В наличииЦена 3 450 руб. 4 040 руб.863 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB contro...
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS)
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT ADVANCED BLACK 280W/ PWM/ All Intel/...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (614448...
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2800
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-2800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT отличается низким профилем благодаря оснащению вентилятором размерами 92x92 мм. Высота модели не превышает 47 мм, благодаря чему он подойдет для установки в узкий корпус. Для отвода тепла от чипсета используется алюминиевый радиатор с четырьмя трубками диаметром 6 мм. Поддержка востребованных сокетов позволит использовать кулер ID-Cooling IS-47-XT для охлаждения различных процессоров фирм Intel и AMD. В комплект поставки входит термопаста в отдельной емкости.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 120 мм, 140 мм, Алюминий+Медь
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 120 мм, 140 мм, Алюминий+Медь
Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT BOX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT BOX