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Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный

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Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 7
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 8
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 9
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 10
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 11
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 12
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 13
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 14
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 15
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 16
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 17
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 18
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 19
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Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 21
Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 7
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 8
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 9
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 10
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 11
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 12
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 13
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 14
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 15
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 16
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 17
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 18
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 19
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 20
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 21
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675623
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный
2 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
подсветка
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
450

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный

Кулер для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB – горизонтально-башенная система охлаждения, которая способна снизить температуру нагрева чипсета с показателем TDP ниже 125 Вт. Модель с поддержкой востребованных сокетов имеет медное основание для фиксации на процессоре. На пять тепловых трубок диаметром 6 мм нанесено никелированное покрытие для защиты от коррозии. Кулер для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB использует для отвода тепла вентилятор с размерами 120x120 мм и автоматической скоростью вращения в диапазоне от 500 об/мин до 2000 об/мин.

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Дополнительно
подсветка
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB – горизонтально-башенная система охлаждения, которая способна снизить температуру нагрева чипсета с показателем TDP ниже 125 Вт. Модель с поддержкой востребованных сокетов имеет медное основание для фиксации на процессоре. На пять тепловых трубок диаметром 6 мм нанесено никелированное покрытие для защиты от коррозии. Кулер для процессора ID-COOLING IS-55 ARGB использует для отвода тепла вентилятор с размерами 120x120 мм и автоматической скоростью вращения в диапазоне от 500 об/мин до 2000 об/мин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора ID-Cooling IS-55 ARGB черный - этот товар вы можете купить по цене 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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